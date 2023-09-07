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地方槓中央 國慶要彰顯「中華民國」

聯合報／ 記者林麗玉張曼蘋陳俊智葉德正游明煌邱瑞杰王燕華／連線報導
國慶主視覺設計缺少國旗元素，引發質疑聲音，圖為民眾在國父紀念館施放大型國旗風箏，表達對中華民國被消失的不滿。本報資料照片
國慶主視覺設計缺少國旗元素，引發質疑聲音，圖為民眾在國父紀念館施放大型國旗風箏，表達對中華民國被消失的不滿。本報資料照片

中央的國慶大典今年沒收「中華民國」字樣及意象，基北北桃等多個藍營執政縣市決定在地方搶救中華民國。新北市長侯友宜說，連國慶都不願呈現中華民國精神與力量，只會「空喙哺舌（信口開河）」沒有意義，會挑起意識形態，讓人民覺得又在操作選舉。

國慶中華民國意象被消失爭議延燒，總統府前天稱「心中有國家、有國旗，國旗越來越大，國家越來越強」；侯友宜昨表示，「我們國家就叫中華民國」，不是只有在心中，更要用行動展現出來，說出內心真誠的話。

基隆市長謝國樑說，民進黨執政後刻意淡化中華民國，地方看在眼裡，基隆國慶活動會強化國家及國旗元素，要掛一面大國旗在中山高基隆端旁，駛出國道大業隧道進基隆市區都能看見。

台北市長蔣萬安先前表示，「台北市舉辦的雙十國慶，一定會有中華民國」，市府將強調國旗與中華民國意象，讓國旗飄揚北市街道。

北市議會民進黨團總召簡舒培說，蔣萬安不用為了操作假議題對外放話，「我就檢視上海雙城論壇為什麼沒有講中華民國？」這四個字只有需要時才會被拿出來利用。國民黨團書記長王欣儀說，民進黨的中華民國才是幌子，只想坐領職缺和薪俸；黨團副書記長秦慧珠建議舉辦屬於台北市府、中華民國的活動，不要像前市長柯文哲任內只唱國歌、升旗，講幾句話就虛應結束。

新北市議會國民黨團書記長廖先翔說，沒有一個國家在國慶時遮掩自己的國名與國旗，民進黨政府別再用意識形態羞辱國慶，「我們可以大聲說出我們是台灣人，但我們的國名是中華民國。」民進黨團總召鄭宇恩認為，今年國慶主視覺象徵多元台灣社會，每年國慶大家還是拿國旗、唱國歌，主視覺不一定要特別強調，國旗也不可能抹滅或被消失。

北市民政局長陳永德說，今年北市雙十國慶「會讓雙十的氛圍回來」，也鼓勵民眾穿搭國旗主題服裝參加活動。新北市照例營造壯麗旗海，30日起全市各主要道路、橋梁插掛萬面國旗；國慶升旗規畫結合鶯歌區舉辦的台灣設計展活動。

桃園市民政局長劉思源表示，國旗懸掛數量會變多，傳達中華民國意象。花蓮縣在國慶、元旦時，各地道路的旗海飄揚已成特色。

國旗 國慶 總統府 國民黨

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