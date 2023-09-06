不服被國民黨停權2年 范成連赴黨中央找朱立倫撲空

國民黨中常委范成連日前因全程與鴻海創辦人郭台銘同台，且口頭明確表達支持的助勢行為，遭黨紀處分，停權2年。據指出，因不服處分，范成連今中午一度直奔黨中央，試圖親自向黨主席朱立倫伸冤求情，但因朱立倫及秘書長黃健庭都不在辦公室，求情以失敗告終。

范成連日前陪同郭台銘造勢，還表示不擔心黨紀處分；國民黨昨天火速祭出黨紀，范頓失中常委與中央客家事務委員會主委身分，為期2年。今日中常會上，簽到表已無范的名字，連停車位也被取消。范成連中午直搗中央黨部撲空後，還一度碎念他的車子停外面還要繳停車費，停車費很貴。

國民黨副秘書長謝衣鳯表示，這是黨中央第一波處理的黨公職人員，未來若有人違反相關規定，也會給予停權的考紀處分。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，在提名總統人選後，考紀會已三令五申，甚至還行文所屬黨部，希望大家要遵從黨的要求籍黨員行為規範，也一再說明黨紀沒有模糊空間，這是事先已跟大家報告過的，如果有人說他不在乎，或是可用什麼理由不受黨紀規範，可能同志之間還需要再跟大家說明。

林寬裕說，國民黨員要支持自己的候選人，這是原則問題，國民黨的家庭是大家的，不能說所有規範運用到別人，自己卻不受約束影響。