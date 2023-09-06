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補助長者健保費靠「三低」族群 洪子仁：未來將更嚴重

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
補助長者健保費，低所得、低資產、低健保使用率的「3低」年輕人苦，未來只會更加嚴重。本報資料照片
補助長者健保費，低所得、低資產、低健保使用率的「3低」年輕人苦，未來只會更加嚴重。本報資料照片

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲接連提出，65歲以上長者健保費經排富後，應由政府全額補助。衛福部長薛瑞元今表示，下午親自與行政院副院長鄭文燦歷時約一個小時討論，決議針對目前健保第六類65歲以上沒有工作、沒有收入，且無家屬撫養的保險對象，總數約有109萬人，進一步檢視所得相對低，沒有領取其他補助的民眾，每月全額補助健保費826元。

薛瑞元說，粗估編列約100億元公務預算，最快今年年底提出方案，預計明年上路。新光醫院副院長洪子仁表示，100億元是個不小的數字，顯示可以獲得補助的人，可能還不少。

洪子仁說，依目前全民健保架構採量能計費制度，就是由受薪階級的年輕人支應年長者的健保費，如此一來，讓低所得、低資產、低健保使用率的「3低」年輕人，支應高資產、高健保使用率的年長者，且隨著台灣人口老化，這樣的情形會更加嚴重。

洪子仁說，樂見國民黨、民眾黨總統參選人呼籲投資健康的方向正確，並讓健保回歸社會保險的精神，不應受到政治考量的扭曲操作，該漲保費就應漲，提升健保總額成長率。

健保 保費 保險 薛瑞元

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