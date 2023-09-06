蔡總統見證三文件簽署 將在史瓦帝尼興建戰略儲油槽

蔡英文總統出訪非洲邦交國史瓦帝尼，專機經過14小時的飛行，於當地時間5日下午抵達史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）國際機場。緊接著就見證我方與史國簽署三項文件，包括海外投資開發股份有限公司（OIDC）總經理鍾家富與史瓦帝尼國家石油公司（ENPC）執行長Nhlanhla Dlamini簽署合作備忘錄。

蔡總統感謝國王恩史瓦帝三世的幫忙，讓這個計畫實現，期待這個計畫成功執行，能夠在史瓦帝尼興建戰略儲油槽，從而使能源供應更加安全。

第一項文件是蔡總統見證我經濟部長王美花、史國經濟企畫暨發展部長吉納（Tambo Gina）偕兩國大使簽署「婦女創業小額信貸循環基金瞭解備忘錄」。蔡總統說，此協定是有關婦女賦權，性別平等是台灣特別重視的議題，尤其近年來，希望能幫助創業的婦女，提供資金支持，讓婦女能夠開展自己的事業，她很高興看到史瓦帝尼有這個倡議，也非常樂意參與這個計畫。

第二項文件是台灣與史瓦帝尼兩個主要城市締結姊妹市，蔡總統說，這不僅是兩個中央政府之間的關係，更希望看到這種關係加深，讓彼此的城市能夠互動並相互幫助。也因此，很高興高雄市長陳其邁前來參加今天的簽署儀式，相信陳其邁認為，締結姐妹市關係對高雄市非常有益。

蔡總統說，第三是雙方討論相當久的一個計畫。她要特別感謝恩史瓦帝三世的幫忙，讓這個計畫實現，期待這個計畫成功執行，能夠在史瓦帝尼興建戰略儲油槽，從而使能源供應更加安全。這三份合作文件，她也希望在執行過程能夠注重時間與效率。

蔡總統表示，這是她第2次訪問史瓦帝尼，上次是5年前慶祝恩史瓦帝三世50歲生日時，5年後，雙方歷經疫情與許多挑戰，很高興再度在史瓦帝尼相見，並再次感受到史國的友誼，相信彼此情誼會持續深化，並盼兩國邦誼永固。

恩史瓦帝三世在與蔡總統會晤時也說，歡迎蔡總統率團參加史國雙55慶典，也可以說是三55慶典。蔡總統此行來訪見證台史兩國邦誼穩健、持續茁壯，也是為了強化兩國合作。

恩史瓦帝三世提到，史國相當關切台灣在國際場域還不能完整參與的議題，史國將會持續推動台灣參與所有聯合國機構，讓台灣能與世界交流，獲得面對挑戰所需的資訊。期盼全世界人民能活得和諧、幸福、互相支持，若台灣能參與國際組織，就能獲得資訊和支持。

恩史瓦帝三世強調，台史面對挑戰時都有卓越的表現，即使困難重重，但雙方都能克服。台史會持續團結，在各方面合作，思考出策略，讓雙方人民都為兩國邦誼及夥伴關係感到驕傲。