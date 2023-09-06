賴清德辦國政說明會 侯辦酸：餅很大、排場大、躲很大

民進黨總統選人賴清德今日舉辦「國家希望工程」國政說明會，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，該場說明會有三大亮點，即「餅很大、排場大、躲很大」，但賴清德實際上提出的國政願景卻相當蒼白無力。

賴清德今天舉辦首場「國家希望工程」國政願景發表會，說明國家的理想藍圖和願景目標。新境界文教基金會副董事長邱義仁、青平台基金會董事長鄭麗君及台灣智庫榮譽董事長陳博志等人也陪同出席。

王敏旭批評，國家希望工程「餅很大」，但民進黨政府連人民的小願望都做不到，賴清德當行政院長時，說要解決缺電、缺水、缺地、缺人、缺工的「五缺」，但現在不只五缺，還出現缺蛋、缺藥，就連疫情期間還出現缺疫苗、缺口罩，人民苦不堪言。

王敏旭指出，國政說明會「排場大」，民進黨「智庫」出席說明會可說人山人海，但國家「財庫」卻不斷被掏空，把特別預算變成常態化，舉債金額更超過國民黨政府執政時，不僅債留子孫，甚至「債留曾孫」，下一代國人都要背龐大的債務負擔。

王敏旭還說，作為總統參選人的賴清德，參選以來接受訪問次數更是屈指可數，王敏旭表示，有媒體報導賴清德曾有47天未接受訪問，面對所有質疑都不回應，就連國政說明會也「躲很大」，完全不接受記者提問，賴清德躲著媒體，迴避外界的監督，究竟在怕什麼？