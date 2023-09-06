醫師沈政男斥民進黨 諂媚年輕人、不把老人家放在眼裡

國民黨總統參選人侯友宜提出巴氏量表80歲以上免用、65歲以上免繳健保費政見，引發討論。精神科醫師沈政男在臉書質疑，民進黨沒把老人家放在眼裡，補助私立大學學費有錢，幫長者繳健保費免談？

沈政男表示，侯友宜提出政見後，民進黨回應「要再研議看看！」揶揄應該是蔡英文總統沒空，還沒指示，明後天就會拿香跟著拜了，「一拜剛完，又要再拜，民進黨跟拜跟得恐怕氣喘吁吁了。」

沈政男指出，每年只需多花160億元，就能讓所有長者免繳健保費，剛好跟補助私立大學學費所需的經費差不多，但民進黨諂媚年輕人動作超快，要給阿公阿嬤一點小錢就在那邊雞雞歪歪，顯然就是不把老人家放在眼裡，因為選票都已經拿到了。

沈政男表示，台灣退休族群、高齡者政治意識太薄弱，執政黨根本不在乎年長者，年長者還傻傻把票投給他們；美國有退休族群協會，只要政府政策和他們利益相左，就會相互號召，拒絕投票給該政黨。

沈政男指出，醫療、長照、年金、勞動、退休是社會福利的四大支柱，對高齡者來說更是老年生活的重要保障，但在台灣，這四大方面問題越來越多，而且看不到願景，全體國民根本不知道自己老了以後會過怎樣的生活。

沈政男指出，進入老年後有需多花費，例如看病開刀自費項目、失智失能的照護、若沒錢70歲還能出來打工嗎？還有工作機會嗎？他認為國民黨相較下，對老人家比較關心，也比較願意做健保和長照，如果近8年來是國民黨執政，長照保險早就上路了。

沈政男表示，侯友宜注意到外籍看護必須和長照整合的問題，但尚未提及長照財源，國民黨應該講一下要不要繼續做長照保險。此外，他提到，很意外民眾黨總統參選人柯文哲至今沒講到高齡政策，是因為在年長族群支持度不高，所以放棄了嗎？

沈政男質疑，柯文哲對高齡福祉不十分熟悉，絕大部分醫生也不熟悉，聽這些醫生講長照就知道完全是錯誤觀念，「但從政的醫師必須熟悉」；南韓老年照顧做的比較好，所以本來平均壽命低於台灣，現在已經超過台灣兩歲，證據之一就是他們老早開辦了長照保險，更別說日本了。