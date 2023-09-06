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遭侯柯邊緣化？郭台銘雨天遇外送員停車力挺嗨回：這是民意

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘（圖左）已宣布參選總統，今偕太太曾馨瑩（圖白帽者）到台北赤峰街商圈拜訪店家。記者程遠述／攝影
鴻海創辦人郭台銘（圖左）已宣布參選總統，今偕太太曾馨瑩（圖白帽者）到台北赤峰街商圈拜訪店家。記者程遠述／攝影

鴻海創辦人郭台銘已宣布參選總統，今偕太太曾馨瑩到台北赤峰街商圈拜訪店家，被問到原本想談合作，卻似乎被國民黨及民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲邊緣？郭台銘表示，下大雨還有騎機車的外送員特別停下，要跟他合照支持「這就是民意」，像他日前也特別和青年首投族交流，會繼續了解民眾需要，主流民意最重要。

郭台銘今下午在赤峰街商圈和當地里長拜訪店家，曾馨瑩全程陪同，郭受訪時曾也站在一旁、將手放在郭台銘背上，郭台銘顯得心情不錯。郭台銘受訪時也說，曾馨瑩平常不太參與行程，聽到他要來赤峰街，主動說想來，之後曾馨瑩「不用去國外、可以來赤峰街Shopping（購物）」。

媒體問到，侯友宜提出65歲以上老人健保費由政府全額補助、民進黨總統參選人賴清德提出長照、零到六歲國家一起養2.0等政見，未來是否也再提出相關政見？郭台銘表示，只要對人民好的，對老百姓基層好的，都應該提出。

郭台銘也說，但好政策必須落實要有執行力，提出一回事、執行力又是一回事，例如零到六歲國家養，他在原來服務公司就證明做得到，他相信自己的執行力可以把政策做好。媒體追問零到六歲國家養要不要註明「出處」？郭台銘則說，大家有益處的事情都可集思廣益，不需要註明出處。

對於國民黨中常委范成連與郭台銘同台造勢被國民黨黨紀處分，郭台銘也重申，該活動是客家文化的饗宴，他和范成連是各自被邀請的，他臉書都說明過。

郭台銘今在赤峰街確實引發民眾圍觀及拍照，也因下雨不斷調整行程，一位男子停下機車，稱自己是外送員，和郭台銘邀合照時並大喊「總統」；不過也有民眾聽到是郭台銘來，則罵出一聲髒話。

郭台銘 外送員 國民黨 侯友宜 曾馨瑩

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