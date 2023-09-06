快訊

開告了！進口雞蛋變司法案件 陳吉仲告邱毅誹謗、要徐巧芯刊登判決書

金額超過4千萬！私立名校再興中小學校董、校長涉侵占 檢調兵分12路約談

任竹市副市長僅8個月離職！蔡麗清見一幕哽咽落淚 買飲料感謝市府員工

補助65歲以上健保費？ 衛福部：擴大這類對象明年上路

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部針對健保第六類65歲以上保險對象，進一步檢視所得相對低，且沒有領取其他補助措施的民眾，給予每月全額補助健保費用826元。記者李青縈／攝影
衛福部針對健保第六類65歲以上保險對象，進一步檢視所得相對低，且沒有領取其他補助措施的民眾，給予每月全額補助健保費用826元。記者李青縈／攝影

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲接連兩天提出醫療政策，均指65歲以上長者健保費應由政府全額補助。衛福部長薛瑞元傍晚表示，下午赴往行政院與副院長鄭文燦討論，決議針對健保第六類中， 65歲以上，無工作、沒有收入，且無家屬撫養的保險對象，目前約109萬人，進一步檢視所得相對低，且沒有領取其他補助的民眾，每月全額補助健保費用826元，粗估編列約100億元公務預算支應，最快年底提出方案，預計明年上路。

薛瑞元指出，第六類保險對象為社會弱勢，關心、幫忙，提升其健保涵蓋率是合理的，但不應全面由政府補助，因這可能有後遺症。截至今年6月，65歲以上健保對象達412萬人，其中第一類38%，約8成為眷屬撫養，其次是第六類沒有收入、財產，並在鄉鎮市公所投保對象，占比約27%，約109萬人；第二、第三類投保對象占比13％及21％，其中健保費也多有政府補助。

薛瑞元說，經111年統計，65歲以上長者繳交健保費達400億元，其中政府補助低收、中低收入戶、身心障礙、滿70歲以上長者補助約90億元，地方政府補助約130億元，由長者自己付錢約180億元。

全國65歲以上占比約17%，2026年會增加至21%，且逐年增加，如果健保費由中央政府負擔，財政負擔會排擠到其他社福預算，如兒童醫療、癌症新藥等費用，因此於財政紀律會有排擠效應。為避免財政排擠，目前決定針對第六類保險對象研議補助。

薛瑞元說，明年社福預算達7971億元，包括老、幼、婦、殘都有相關策略，並提供多元補助，其中長照達800多億元，另65歲以上長者提供免費兩劑肺炎鏈球菌施打，分為隔年施打兩劑。

國民黨、民眾黨提出全額補助65歲以上健保費政策，薛瑞元說，這政策看法兩極，包括前健保局總經理葉金川、前健保局總經理張鴻仁等專家學者均提出看法，對於世代不公也充滿疑慮，且重要的是此補助是經常性的，對政府的負擔會愈來愈重，尤其台灣快速老化的過程中，補助對象快速增加，因此必須謹慎評估。

健保 保費 薛瑞元

延伸閱讀

補助65歲以上長者健保費 健保署：將研議找出需要的人

醫療保健支出占比6.6%偏低 衛福部擬年底前推出新政策

侯友宜喊話幫護理師加薪 薛瑞元保證今年訂出「三班護病比」標準

申請外籍看護將朝多元認定 薛瑞元列舉2族群有其他標準

相關新聞

賴清德萬里老家被認定違建 新北市府：佐證「這點」就可合法

民進黨總統參選人賴清德老家位於新北萬里，但被新北市府認定是違建，還是在礦業用地上。新北市政府表示，經查該門牌沒有使用建照...

傳嚴德發接替馮世寬 曾銘宗疑為選舉：陸軍比空軍多

傳出退輔會主委馮世寬將轉任行政院政務委員，新任主委將由國安會諮詢委員嚴德發接任，新人選將待蔡英文總統出訪史瓦帝尼返國後宣...

賴清德萬里老家警崗哨輪班 鄰：副總統有時晚上會回來

副總統賴清德家族位新北市萬里區中福路的老家，市府工務局現場勘查並比對空照圖認定屬民國98年6月25日前的違建，老家旁警方...

傳馮世寬轉政委！嚴德發接退輔會 政院：若定案循例發布

蔡政府內閣規劃小幅異動，據傳退輔會主委馮世寬將轉任行政院政務委員。新任主委將由國安會諮詢委員嚴德發接任。行政院則回應，人...

補助65歲以上健保費？ 衛福部：擴大這類對象明年上路

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲接連兩天提出醫療政策，均指65歲以上長者健保費應由政府全額補助。衛福部長薛...

鄭文燦：目前打詐效果很好 盼台灣能找回信賴

行政院副院長鄭文燦今天說，打詐行動綱領1.5版各部會用13億元經費購買科技偵查設備，卻有媒體指是裝潢費誤導民眾；他也說，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦