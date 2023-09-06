補助65歲以上健保費？ 衛福部：擴大這類對象明年上路

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲接連兩天提出醫療政策，均指65歲以上長者健保費應由政府全額補助。衛福部長薛瑞元傍晚表示，下午赴往行政院與副院長鄭文燦討論，決議針對健保第六類中， 65歲以上，無工作、沒有收入，且無家屬撫養的保險對象，目前約109萬人，進一步檢視所得相對低，且沒有領取其他補助的民眾，每月全額補助健保費用826元，粗估編列約100億元公務預算支應，最快年底提出方案，預計明年上路。

薛瑞元指出，第六類保險對象為社會弱勢，關心、幫忙，提升其健保涵蓋率是合理的，但不應全面由政府補助，因這可能有後遺症。截至今年6月，65歲以上健保對象達412萬人，其中第一類38%，約8成為眷屬撫養，其次是第六類沒有收入、財產，並在鄉鎮市公所投保對象，占比約27%，約109萬人；第二、第三類投保對象占比13％及21％，其中健保費也多有政府補助。

薛瑞元說，經111年統計，65歲以上長者繳交健保費達400億元，其中政府補助低收、中低收入戶、身心障礙、滿70歲以上長者補助約90億元，地方政府補助約130億元，由長者自己付錢約180億元。

全國65歲以上占比約17%，2026年會增加至21%，且逐年增加，如果健保費由中央政府負擔，財政負擔會排擠到其他社福預算，如兒童醫療、癌症新藥等費用，因此於財政紀律會有排擠效應。為避免財政排擠，目前決定針對第六類保險對象研議補助。

薛瑞元說，明年社福預算達7971億元，包括老、幼、婦、殘都有相關策略，並提供多元補助，其中長照達800多億元，另65歲以上長者提供免費兩劑肺炎鏈球菌施打，分為隔年施打兩劑。

國民黨、民眾黨提出全額補助65歲以上健保費政策，薛瑞元說，這政策看法兩極，包括前健保局總經理葉金川、前健保局總經理張鴻仁等專家學者均提出看法，對於世代不公也充滿疑慮，且重要的是此補助是經常性的，對政府的負擔會愈來愈重，尤其台灣快速老化的過程中，補助對象快速增加，因此必須謹慎評估。