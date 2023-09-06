賴清德老家被認定違建 黃揚明質疑登記在賴兒子名下

民進黨總統參選人賴清德被爆新北老家是違建，民進黨昨天澄清是錯誤消息，但今天遭新北市府打臉，認定是違建。媒體人黃揚明在臉書表示，他今中午收到爆料，質疑這棟違建建築登記在賴清德兒子名下，待賴辦進一步說明。

網路媒體上報今天以獨家的形式爆料，報導中指出，「據了解目前該筆土地是登記在賴清德的兒子賴廷與名下」、「經查詢建物並沒有登記，也查無稅籍證明，查詢建築執照系統及地政門牌系統都查無資料。」

上報報導中指出，根據資料顯示，「該筆土地是賴清德2011年贈與兒子賴廷與」的，但是否涉及土地增值稅的問題，仍待釐清。

黃揚明則在臉書張貼賴清德老家土地所有人資訊，指該筆土地所有人「賴某某」地址位於台南市中西區永華路一段，與過去賴清德台南住處是同一個地址，並張貼賴廷與結婚時的新聞報導截圖，影射賴新北老家違建建築登記在賴廷與名下，呼籲賴辦說明。

民進黨發言人張志豪今天重申，「賴清德老家是違建，這不是事實」，媒體所報導的房屋並不是賴清德所有，只要有任何疑義，民進黨都會配合新北市政府相關單位的認定進行處理。