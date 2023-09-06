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賴清德老家被認定違建 黃揚明質疑登記在賴兒子名下

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德老家位於新北萬里，但被新北市府認定是違建，還是在礦業用地上。 圖／新北市政府提供
民進黨總統參選人賴清德老家位於新北萬里，但被新北市府認定是違建，還是在礦業用地上。 圖／新北市政府提供

民進黨總統參選人賴清德被爆新北老家是違建，民進黨昨天澄清是錯誤消息，但今天遭新北市府打臉，認定是違建。媒體人黃揚明在臉書表示，他今中午收到爆料，質疑這棟違建建築登記在賴清德兒子名下，待賴辦進一步說明。

網路媒體上報今天以獨家的形式爆料，報導中指出，「據了解目前該筆土地是登記在賴清德的兒子賴廷與名下」、「經查詢建物並沒有登記，也查無稅籍證明，查詢建築執照系統及地政門牌系統都查無資料。」

上報報導中指出，根據資料顯示，「該筆土地是賴清德2011年贈與兒子賴廷與」的，但是否涉及土地增值稅的問題，仍待釐清。

黃揚明則在臉書張貼賴清德老家土地所有人資訊，指該筆土地所有人「賴某某」地址位於台南市中西區永華路一段，與過去賴清德台南住處是同一個地址，並張貼賴廷與結婚時的新聞報導截圖，影射賴新北老家違建建築登記在賴廷與名下，呼籲賴辦說明。

民進黨發言人張志豪今天重申，「賴清德老家是違建，這不是事實」，媒體所報導的房屋並不是賴清德所有，只要有任何疑義，民進黨都會配合新北市政府相關單位的認定進行處理。

張志豪表示，賴清德父親是礦工，這棟建築蓋在礦坑附近，賴清德出生前就存在，因為有多處漏水問題，民國92年前後進行翻修。

媒體人黃揚明在臉書表示，他今中午收到爆料，質疑這棟違建建築登記在賴清德兒子名下，待賴辦近一步說明。 圖/擷取自黃揚明臉書
媒體人黃揚明在臉書表示，他今中午收到爆料，質疑這棟違建建築登記在賴清德兒子名下，待賴辦近一步說明。 圖/擷取自黃揚明臉書

賴清德 違建 黃揚明 張志豪

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