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賴清德萬里老家警崗哨輪班 鄰：副總統有時晚上會回來

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
賴清德萬里老家崗哨駐警，鄰居：以前破礦工寮很早就翻修。記者游明煌／攝影
賴清德萬里老家崗哨駐警，鄰居：以前破礦工寮很早就翻修。記者游明煌／攝影

副總統賴清德家族位新北市萬里區中福路的老家，市府工務局現場勘查並比對空照圖認定屬民國98年6月25日前的違建，老家旁警方有崗哨駐警，戒備森嚴，進出人車都有監控。據附近鄰居說，這裡以前都是礦工寮，很久以前就翻修了，「有時晚上有看到副總統回來」。

一名鄰居說，他們家在這裡住了四代，這裡以前都住礦工，整排多是是礦工寮，多是礦工的後代，礦工寮因都很破舊，很久以前就都翻修了，才能住人，「選舉到了，什麼都要炒」。

鄰居表示，外界說的賴清德老家中福84號，其實是賴的親戚家，該名親戚已經過世，現在沒有人住，並非賴清德名下，但賴清德偶爾會回來住，因此有警察單位有設崗哨輪班，有時晚上有看到副總統回來。賴清德是很孝順的人，回到家族老家，一談到母親都還會流眼淚。

市府說，有關賴清德位於新北市萬里區的老家（中福84號）的土地以及房屋使用相關情況，經查該門牌建物無使用執照、建物登記及稅籍證明等合法證明資料。

市政府表示，經查該土地確實屬於礦業用地，因此須由經濟部礦業局認定住家使用是否符合相關規定，地政局後續將請礦業局共同前往會勘。

新北市政府指出，由於該地區從70月2月15日發布實施北部區域計畫後，才開始實施建築管理，如果建物所有人能提出相關佐證資料，證明該建物在70月2月15日前已經存在的事實，就可以依「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」提出申請，認定為合法房屋。

鄰居說，副總統賴清德偶爾會回來住，因此有警察單位設便衣崗哨輪班。記者游明煌／攝影
鄰居說，副總統賴清德偶爾會回來住，因此有警察單位設便衣崗哨輪班。記者游明煌／攝影
賴清德萬里老家崗哨駐警，鄰居：以前破礦工寮很早就翻修。記者游明煌／攝影
賴清德萬里老家崗哨駐警，鄰居：以前破礦工寮很早就翻修。記者游明煌／攝影

賴清德 鄰居

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