快訊

國內首宗AI搶票黃牛！狂買數百張太妍、王力宏演唱門票 30歲工程師被捕

住戶崩潰！北市最貴社宅有人囤積雜物 蟑螂亂竄、尿騷味四溢

賴清德萬里老家被認定違建 新北市府：佐證「這點」就可合法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德萬里老家被認定違建 新北市府：佐證「這點」就可合法

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民進黨總統參選人賴清德老家位於新北萬里，但被新北市府認定是違建，還是在礦業用地上。圖／新北市政府提供
民進黨總統參選人賴清德老家位於新北萬里，但被新北市府認定是違建，還是在礦業用地上。圖／新北市政府提供

民進黨總統參選人賴清德老家位於新北萬里，但被新北市府認定是違建，還是在礦業用地上。新北市政府表示，經查該門牌沒有使用建照等相關合法證明資料，若建物所有人能提出作證資料，證明建物是民國70年前就存在，就可依法提出申請認定為合法房屋。

市府表示，對於媒體關注副總統賴清德位於新北市萬里區的老家（中福84號）的土地以及房屋使用相關情況， 新北市政府表示，經查該土地確實屬於礦業用地，因此須由經濟部礦業局認定住家使用是否符合相關規定，地政局後續將請礦業局共同前往會勘。

此外，經查該門牌建物無使用執照、建物登記及稅籍證明等合法證明資料，復經工務局現場勘查並比對空照圖，應屬98.6.25前之違建。

新北市政府指出，由於該地區從70.2.15發布實施北部區域計畫後，才開始實施建築管理，如果建物所有人能提出相關佐證資料，證明該建物在70.2.15前已經存在的事實，就可以依「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」提出申請，認定為合法房屋。

門牌 違建 賴清德

延伸閱讀

民進黨才闢謠就被打臉！賴清德新北老家被判定是違建 綠營議員這樣說

民進黨重申：賴清德老家非違建 後續配合新北市認定

【重磅快評】超思購蛋不說明 賴清德反省了什麼？

桃園綠營拚大選 預計11月號召上千婦女齊聚挺賴清德

相關新聞

【重磅快評】超思購蛋不說明 賴清德反省了什麼？

規模甚小的超思公司獨攬六成進口雞蛋引發爭議。國民黨總統參選人侯友宜今天直指超思背後有無官商勾結？請司法趕快啟動吧！結果司...

「貧窮台灣」專題獲認同 桃市府：高度重視中高齡就業

聯合報日前推出「貧窮台灣」專題，其中高齡貧窮問題點出65歲以上低收入戶人數成長迅速，以及65歲以上長者勞動參與率遠低於美...

鍾小平獲提名 國民黨：2民調確有差距 但憂重作引爭議

國民黨中常會今確定提名鍾小平戰中正、萬華區立委，仍有反彈聲浪。國民黨文傳會主委林寬裕今在中常會後受訪表示，在參與民調者提...

賴清德萬里老家被認定違建 新北市府：佐證「這點」就可合法

民進黨總統參選人賴清德老家位於新北萬里，但被新北市府認定是違建，還是在礦業用地上。新北市政府表示，經查該門牌沒有使用建照...

桃捷綠線北機廠「爛泥充數」？鄭文燦：沒常識的抹黑

針對捷運綠線北機廠的整土工程被批是「爛泥充數」，宛如新竹棒球場翻版，行政院副院長鄭文燦今反批，這是沒有常識的抹黑。

立院新會期預計9月22日開議 柯建銘盼年底前三讀總預算

立法院長游錫堃即將在下周召集黨團協商，討論新會期開議日期，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，下個會期是預算會期，總預算案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦