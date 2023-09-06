賴清德萬里老家被認定違建 新北市府：佐證「這點」就可合法

民進黨總統參選人賴清德老家位於新北萬里，但被新北市府認定是違建，還是在礦業用地上。新北市政府表示，經查該門牌沒有使用建照等相關合法證明資料，若建物所有人能提出作證資料，證明建物是民國70年前就存在，就可依法提出申請認定為合法房屋。

市府表示，對於媒體關注副總統賴清德位於新北市萬里區的老家（中福84號）的土地以及房屋使用相關情況， 新北市政府表示，經查該土地確實屬於礦業用地，因此須由經濟部礦業局認定住家使用是否符合相關規定，地政局後續將請礦業局共同前往會勘。

此外，經查該門牌建物無使用執照、建物登記及稅籍證明等合法證明資料，復經工務局現場勘查並比對空照圖，應屬98.6.25前之違建。

新北市政府指出，由於該地區從70.2.15發布實施北部區域計畫後，才開始實施建築管理，如果建物所有人能提出相關佐證資料，證明該建物在70.2.15前已經存在的事實，就可以依「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」提出申請，認定為合法房屋。