獨/太平島碼頭整修延後完工 明年還增編近億元預算
海巡署民國113年度預算案披露，原定今年9月完工的南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程，延後完工，明年增編近億元工程款。
海巡署今天表示，工程預定9月完工，但因西南湧海象不佳關係，工期展延到10月完工。全案增加預算到明年，是包含辦理驗收及缺改作業期程，增編預算是物價調整費。
太平島碼頭整修計畫預算分年，原為109年至112年止，編列16億4842萬餘元，今年9月完工。海巡署新年度預算案顯示，行政院112年7月25重新核定，工程增編8923萬餘元預算，計畫總經費修正為17億3766萬餘元，工期延至明年。
海巡署官員在立法院宣稱太平島碼頭整修工程順利，9月完工，關鍵的防湧閘門已送抵太平島。預算案指出，工程今年4月30日完成東堤結構強化工程、6月30日完成油槽附屬設施建置，正持續進行直立式內堤，護岸後線鋪面，岸際水電工程及東南側養灘作業等工項，近期海軍承德級艦前往太平島，未泊進港内。
海巡署為東南沙陣地編列反偵蒐及戰備防護所需預算外，為提升東南沙指揮部島區安全防護，新編2514萬餘元，為東南沙官兵全面籌補更新防護頭盔及戰鬥背心等防護個人裝備。
海巡署持續換裝雷達，新年度將在龜山島新建雷達站，監偵台灣北方海域。
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