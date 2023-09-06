獨/太平島碼頭整修延後完工 明年還增編近億元預算

綠島，一座擁有得天獨厚地理環境的島嶼。擁有嵯峨陡峭的懸崖、曲折多變的海岸奇觀，漫步在綠島大街上的悠然與愜意，時間像是靜止一般，享受生活中的小確幸。 戰後，國民政府在綠島分別設立三處監禁矯正機關，曾是人權禁地以及白色恐怖的象徵，也曾因收容一清專案及治平專案等黑道首領級人物，而被暱稱為「大哥的故鄉」。 綠洲山莊內展示許多白色恐怖時期相關史料，窄小的監獄被幽暗沉重的氛圍籠罩著，即使在多年後的現在，那份沉重仍然是一道道深刻的歷史傷痕，這段過去仍是許多人民心中的痛，歷史也許會過去，但是並不會被湮沒，珍惜前人用血淚及犧牲，才能換得政治、民主的自由，綠島人權文化園區也從人權禁地的政治監獄變身為提倡人權的紀念園區。 如今的綠島已經褪去過去的神秘面紗，等待觀光客登島一遊…

2023-09-06 11:30