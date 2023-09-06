輸了民調贏了聲量？ 高嘉瑜力壓港湖二對手

台北市第四選區內湖、南港區選戰激烈，民進黨現任立委高嘉瑜拚連任，國民黨立委參選人李彥秀來勢洶洶，基進黨吳欣岱砲火猛烈。網路溫度計今天公布最新調查，揭近一個月來港湖區立委參選人網路聲量三高點。

網路溫度計指出，8月7日到9月5日，高嘉瑜網溫聲量7萬7千多筆，占57.93%；吳欣岱網溫聲量3萬7千多筆，占27.83%；李彥秀網溫聲量1萬9千多筆，占14.25%。

高嘉瑜網路聲量最高點出現在9月5日，有1萬3千多筆討論，當天高嘉瑜因為巴西進口蛋和國民黨立委參選人徐巧芯開戰，酸她「逐顆工程師」，徐巧芯清唱歌曲孤勇者回擊，雙方隔空交火，網友看熱鬧。

網路溫度計分析，高嘉瑜第二高的網路聲量點在8月31日，當天網紅「館長」陳之漢不滿高嘉瑜護航民進黨立委賴品妤，喊「我們選的是民意代表，不是黨意」，讓高嘉瑜當天網路討論聲量9千多筆。

網路溫度計指出，吳欣岱本月網路聲量高點出現在9月5日，當日3千多筆。李彥秀本月網路聲量最高出現在8月22日，當日TVBS公布最新民調，李彥秀支持度44%、高嘉瑜27%、吳欣岱13%。 網路溫度計今天公布最新調查，揭近一個月來港湖區立委參選人網路聲量三高點。圖/擷取自網路溫度計網頁

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