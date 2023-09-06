桃捷綠線北機廠「爛泥充數」？鄭文燦：沒常識的抹黑

針對捷運綠線北機廠的整土工程被批是「爛泥充數」，宛如新竹棒球場翻版，行政院副院長鄭文燦今反批，這是沒有常識的抹黑。

鄭文燦在2019年擔任桃園市長時宣布捷運綠線北機廠由G13a站遷往滲眉埤，當時滲眉埤有土壤汙染問題，環保局斥資1.38億元整土，但桃園市議員朱珍瑤指控根本「爛泥充數」，新市府接手發現地基土壤強度無法蓋捷運機廠，另外花約8億元用水泥固化，宛如新竹棒球場翻版。

鄭文燦今出席「反詐騙論壇－杜絕詐騙，建構信賴社會」活動，於受訪時表示，在他擔任市長之前，宇鴻焚化爐汙染地方，造成很大的民怨，他上任後隨即停工撤照，並且把滲眉埤汙染場址列管。桃園市府於2018年開始規劃，於隔年以1.38億元完成滲眉埤的整治，最後在2021年才把基地交給捷運工程局。

他表示，在2019年整治的時候，當然是要符合環保規範，必須要用乾淨的土壤才能夠完成驗收，也只有汙染場址解除列管才能夠交給捷工局，而捷工局是因為過去的北機廠在中正北路，後來考慮能夠使用這一塊土地，因此要進行都市計畫變更，以及工程設計。

鄭文燦強調，2019年的時候根本就還沒有工程設計，如何叫一個環保廠商代替捷運工程未來的營造廠商先做好地基的工程？而且環保廠商所負責的是汙染整治。他表示，捷運基礎工程至少要8億元，與汙染整治工程是不同的，是兩個工程，所以把兩者混為一談是沒常識的。