立院新會期預計9月22日開議 柯建銘盼年底前三讀總預算

立法院長游錫堃即將在下周召集黨團協商，討論新會期開議日期，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，下個會期是預算會期，總預算案是重中之重，開議日應該會落在9月22日，再加上適逢總統及立委選舉，希望可以在停會前三讀通過總預算案。

立法院第10屆第8會期從9月1日開始，游錫堃辦公室今天發出協商通知，預計在9月13日召集黨團協商，研商新會期開議日期。

柯建銘今天受訪時表示，他在上周已經有跟國民黨團總召曾銘宗、時代力量黨團總召邱顯智等人討論，看起來9月22日是比較適合的開議日期，不過還是需要透過協商再討論。

柯建銘說，下個會期是預算會期，總預算案比較重要，未來在立法院開議以後，還要邀請行政院長陳建仁上台備詢，總預算也要交付委員會審查。

柯建銘指出，按照立法院的過往慣例，總預算案大多能在法定會期內完成三讀，包括第六屆、第七屆及第八屆，都是在年底前三讀通過，唯獨第九屆碰上總統及立委選舉，等到選舉結束後才舉行臨時會，完成三讀程序。

柯建銘呼籲，今年底適逢總統及立委選舉，大約只有1個半月的時間，可以處理法案跟總預算，希望在立法院停會以前，能夠如期完成總預算案的三讀，「所以就按照慣例處理就好，不要選舉完才回來處理」。

有關新會期的優先法案，柯建銘說，目前還在跟行政部門溝通，民進黨團也會發函給黨團成員，詢問大家對優先法案的看法，預計下周就會出爐。