快訊

賴清德萬里老家被認定違建 新北市府：佐證「這點」就可合法

明赴北檢告發陳吉仲、畜產會 徐巧芯：超思就是高端2.0

雨彈來襲！20縣市豪大雨特報 雙北留意午後大雷雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

65歲以上健保補助擴大？鄭文燦：研究老人健保完整制度

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦表示，行政院將研究該如何讓老人健保費有一套完整的制度。記者邱德祥／攝影
行政院副院長鄭文燦表示，行政院將研究該如何讓老人健保費有一套完整的制度。記者邱德祥／攝影

針對未來是否將65歲以上長者健保費，排富後統一由中央支出，衛福部今指出相關細節將於下午與行政院討論。行政院副院長鄭文燦表示，行政院將研究該如何讓老人健保費有一套完整的制度。

鄭文燦今下午出席「反詐騙論壇－杜絕詐騙，建構信賴社會」活動，他在受訪時表示，在65歲老人以上老人健保自付額的部分，目前各縣市沒有統一的做法，六都之間也不一致，非六都也有好幾套做法。

他指出，現階段唯一有統一做法的是在中低收入的長者健保費補助上，是全國一致的，行政院將針對各縣市不同的做法，去研究出該如何讓老人的健保費有一套完整的制度。

至於國民黨總統參選人侯友宜8月29日拋出80歲以上長者免除巴氏量表，可直接申請外籍看護工，行政院長陳建仁也在院會指示衛福部、勞動部研議多元認定方式，被認為是抄政見。鄭文燦則表示，老人照顧不斷擴大範圍，且採取多元認定，讓有需要的長者都能夠得到適當的照顧，這是一個基本原則。

衛福部針對放寬非巴氏量表，包括身障、失智，以及有需求的老人，目前的方案都已經做的非常完整，對於過去照顧的需求，需要多元設計的部分，不管是看護、幫傭，或者陪伴照顧，他認為，必須要有一整套完整的多元服務，而不是在單一的個案上。

健保 行政院 保費 鄭文燦 巴氏量表

延伸閱讀

獨／太魯閣檢討…鄭文燦認有疏失 行政院將向家屬道歉

鄭文燦說北市有80億海綿城市預算 市府打臉：事實是前瞻治水0

鄭文燦：公私合作搶蛋沒發國難財 每顆利潤低於0.5元

影／前瞻治水北市0補助？蔣萬安盼中央協助 鄭文燦：北市已有預算

相關新聞

【重磅快評】超思購蛋不說明 賴清德反省了什麼？

規模甚小的超思公司獨攬六成進口雞蛋引發爭議。國民黨總統參選人侯友宜今天直指超思背後有無官商勾結？請司法趕快啟動吧！結果司...

立院新會期預計9月22日開議 柯建銘盼年底前三讀總預算

立法院長游錫堃即將在下周召集黨團協商，討論新會期開議日期，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，下個會期是預算會期，總預算案...

民進黨重申：賴清德老家非違建 後續配合新北市認定

民進黨參選人賴清德位於新北市萬里的老家，被新北市政府確認為違建，將認定用途後依法開罰。民進黨發言人張志豪表示，賴清德老家...

65歲以上健保補助擴大？鄭文燦：研究老人健保完整制度

針對未來是否將65歲以上長者健保費，排富後統一由中央支出，衛福部今指出相關細節將於下午與行政院討論。行政院副院長鄭文燦表...

為藍白合埋伏筆? 朱立倫：走向責任內閣制

國民黨主席朱立倫今在中常會表示，國民黨對政黨合作的立場很清楚，要結合所有共同理念的朋友，大家要團結起來。近期將邀請執政的...

立委批補助台北社區營造大小眼 文化部反擊：沒有申請哪來補助？

立法委員王鴻薇、李彥秀今天召開記者會指出，有關社區營造補助，台北市從105年到111年，只申請到文化部唯一一件補助案。文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦