65歲以上健保補助擴大？鄭文燦：研究老人健保完整制度

針對未來是否將65歲以上長者健保費，排富後統一由中央支出，衛福部今指出相關細節將於下午與行政院討論。行政院副院長鄭文燦表示，行政院將研究該如何讓老人健保費有一套完整的制度。

鄭文燦今下午出席「反詐騙論壇－杜絕詐騙，建構信賴社會」活動，他在受訪時表示，在65歲老人以上老人健保自付額的部分，目前各縣市沒有統一的做法，六都之間也不一致，非六都也有好幾套做法。

他指出，現階段唯一有統一做法的是在中低收入的長者健保費補助上，是全國一致的，行政院將針對各縣市不同的做法，去研究出該如何讓老人的健保費有一套完整的制度。

至於國民黨總統參選人侯友宜8月29日拋出80歲以上長者免除巴氏量表，可直接申請外籍看護工，行政院長陳建仁也在院會指示衛福部、勞動部研議多元認定方式，被認為是抄政見。鄭文燦則表示，老人照顧不斷擴大範圍，且採取多元認定，讓有需要的長者都能夠得到適當的照顧，這是一個基本原則。

衛福部針對放寬非巴氏量表，包括身障、失智，以及有需求的老人，目前的方案都已經做的非常完整，對於過去照顧的需求，需要多元設計的部分，不管是看護、幫傭，或者陪伴照顧，他認為，必須要有一整套完整的多元服務，而不是在單一的個案上。