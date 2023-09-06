為藍白合埋伏筆? 朱立倫：走向責任內閣制

國民黨主席朱立倫今在中常會表示，國民黨對政黨合作的立場很清楚，要結合所有共同理念的朋友，大家要團結起來。近期將邀請執政的縣市長與重要的各縣市負責人，開始推動各縣市競選總部，下個月也將成立全國競選總部，匯集社會各界的力量支持總統及立委參選人。

朱立倫指出，對於民意最關心的政黨合作，國民黨必須結合在共同的理念，包括憲政體制一定要改革，要有閣揆同意權、對於重要部會要有立法院聽證、總統要定期到立法院做國情諮問報告，甚至未來政府要從總統制走向雙首長制，最後走向責任內閣制，這些都是非常重要的議題。

在公共政策方面，朱立倫說，政黨之間包括電的問題、能源、社福、醫療、產業、教育等議題，大家可以一起討論。對於兩岸，大家必須要有共識，「如果是想靠抗中、反中、去中化這樣的政黨，絕對不是我們的夥伴，」只要願意同樣為兩岸和平、讓民眾過好日子的朋友，就是國民黨應該結合的對象。

朱立倫說，對於打擊不公不義不法的事務，總統參選人侯友宜已提出將來要恢復特偵組，更是在野政黨可以一起來努力的，這樣就是國民黨理念的結合。從這樣的堆疊開始，再到立法院、總統選舉，大家一起團結合作，下架不公不義、造成兵凶戰危的民進黨。