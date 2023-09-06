為藍白合埋伏筆? 朱立倫：走向責任內閣制
國民黨主席朱立倫今在中常會表示，國民黨對政黨合作的立場很清楚，要結合所有共同理念的朋友，大家要團結起來。近期將邀請執政的縣市長與重要的各縣市負責人，開始推動各縣市競選總部，下個月也將成立全國競選總部，匯集社會各界的力量支持總統及立委參選人。
朱立倫指出，對於民意最關心的政黨合作，國民黨必須結合在共同的理念，包括憲政體制一定要改革，要有閣揆同意權、對於重要部會要有立法院聽證、總統要定期到立法院做國情諮問報告，甚至未來政府要從總統制走向雙首長制，最後走向責任內閣制，這些都是非常重要的議題。
在公共政策方面，朱立倫說，政黨之間包括電的問題、能源、社福、醫療、產業、教育等議題，大家可以一起討論。對於兩岸，大家必須要有共識，「如果是想靠抗中、反中、去中化這樣的政黨，絕對不是我們的夥伴，」只要願意同樣為兩岸和平、讓民眾過好日子的朋友，就是國民黨應該結合的對象。
朱立倫說，對於打擊不公不義不法的事務，總統參選人侯友宜已提出將來要恢復特偵組，更是在野政黨可以一起來努力的，這樣就是國民黨理念的結合。從這樣的堆疊開始，再到立法院、總統選舉，大家一起團結合作，下架不公不義、造成兵凶戰危的民進黨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言