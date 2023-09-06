【重磅快評】超思購蛋不說明 賴清德反省了什麼？

規模甚小的超思公司獨攬六成進口雞蛋引發爭議。國民黨總統參選人侯友宜今天直指超思背後有無官商勾結？請司法趕快啟動吧！結果司法文風未動，倒是農業部長陳吉仲出來提告邱毅及徐巧芯。有意思的是，陳吉仲提告僅涉己的部分，但涉及民進黨總統參選人賴清德的部分，賴至今隻字未提，好像處於平行時空。

超思購蛋爭議延燒，侯友宜今天提出質疑，指超思資本額50萬元，卻能進口近9000萬的蛋，這一人公司背後股東是誰？而且立委點出進口巴西雞蛋的時機巧合，蛋價也不一樣，問題還真多，他要求司法介入調查，還給全國人民真相；民眾黨總統參選人柯文哲也跟進公開逼問賴清德：是否明確表態主張公開採購過程？

當然，司法單位當然不會聽了侯友宜的談話就發動偵查，但風暴核心的陳吉仲卻馬上有了反應。陳吉仲今天上火線舉行記者會公布超思進口合約等資訊，強調超思沒拿政府一毛錢，他並點名提告邱毅及徐巧芯，因為邱毅說他與超思老闆秦語喬的老公是好朋友，把油水生意交給秦，徐巧芯是之前說政府進口巴西蛋「謀財害命」。

提告是陳吉仲的權利，如果邱毅及徐巧芯的指控不實，陳吉仲為捍衛個人及農業部的名譽，提告無可厚非。但陳吉仲對於邱毅的提告卻作了精密切割，他只提把生意給秦語喬的部分，對於邱毅指控政府利用蛋荒替賴清德籌募選舉經費卻隻字未提，這個動作不免讓人懷疑，其實提告只是為了掩護應該出來好好說明的民進黨總統參選人賴清德。

陳吉仲別忘了，在邱毅的爆料中，明確指超思購蛋是英系和新潮流合作，利用蛋荒機會為賴清德籌募選舉經費，賴清德日前出席巴拉圭新任總統就職典禮，還和配合購蛋的台商見面，當面匯報此事，賴清德在這次事件也算是主角之一，絕對有說明的必要，陳吉仲雖巧妙切割，但日後若發現涉及利益輸送，陳又何能脫身？

只是，超思購蛋風波鬧這麼大，賴清德卻好像絕緣體一般，不是陳吉仲，就是民進黨中央黨部出來替他擋子彈，陳吉仲的負面聲量也因此創新高。今天賴清德開心出面主持「國家希望工程」國政說明會，夸言要讓人人有希望，還說要從他的歷練、所見所聞、對國家未來的深刻反省，通通凝聚在「國家希望工程」中，更讓人感覺突兀。

新北市幼兒園餵藥案重創侯友宜，賴清德曾居中加工，也傷害了社會信任及師生、家長，在兩地檢方先後簽結、不起訴後，兩個月來社會大眾依然等不到賴清德的一聲道歉；邱毅指控超思購蛋的源起是要為賴清德籌措選舉經費，而且賴還在國外面見關鍵台商，這是何等重大的指控，賴清德居然完全無視民眾對此事的質疑，至今未置一詞。

紛擾社會多時的餵藥案落幕，社會大眾苦等不到賴清德的一聲道歉，難道超思購蛋案再如何疑雲罩天，也等不到賴清德的說明？試問，賴清德這種不好的示範，究竟要如何讓人人有希望？賴清德又深刻反省了什麼？