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獨／太魯閣檢討...鄭文燦認有疏失 行政院將向家屬道歉

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
太魯閣號日前重新展開搜索，在第7、8節車廂找到18片疑似遺骸碎片與2顆牙齒。圖／本報資料照片
太魯閣號日前重新展開搜索，在第7、8節車廂找到18片疑似遺骸碎片與2顆牙齒。圖／本報資料照片

太魯閣事件列車找到死者遺骸，引發各界批評，行政院副院長鄭文燦今天上午邀集各單位檢討，據掌握，鄭在會中裁示結論，行政院今天會向家屬道歉，台鐵也要成立關懷小組，密切與家屬聯繫，並建立發還事故車廂SOP，未來類似事件，要找各單位、家屬、專家做最後清點，確定完整清點後，將車廂做安全教育展示。

太魯閣號日前重新展開搜索，在第7、8節車廂找到18片疑似遺骸碎片與2顆牙齒，鄭文燦今天與行政院秘書長李孟諺、政委羅秉成、吳澤成等人，邀集交通部、台鐵局、運安會、法務部、衛福部和內政部等單位開會。

據了解，法務部政務次長陳明堂則在會上說，車廂經過高速撞擊擠壓，現場遺體等大塊遺骸都有移出來，但許多碎片擠壓在車廂內，車廂在移動過程掉出來，因牙齒和骨頭屬於比較不容易萃取檢體，法務部會盡快將遺骸到法醫研究所，盡可能辨認死者身分，發還家屬。

鄭文燦裁示，不是要把責任推給誰，但確實有疏失，車廂交給台鐵一定要清理，檢警和運安會也要參加清點，因此未來移交車廂保管，應該邀集檢警、運安會和家屬代表和專家等，一同車廂清理，避免有遺漏，確定沒問題，車廂就做安全教育展示。

羅秉成也補充，我們應該跟家屬致歉，畢竟還有遺骸沒人發現，但這也是第一次保留車廂，應該最後清理，觀感的確很不好。

車廂 行政院 運安會

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