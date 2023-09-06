快訊

汪小菲告大S債務人異議之訴 一審輸了再上訴...律師冒雨來調解

喊完「黃金十年」就破產：英國伯明罕掉落赤字深淵

好市多換聯名卡 小心突收「1,800元年費」！3招安全下庄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時力諷民眾黨染黑又染紅 根本台灣民主倒退「腥政治」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲。記者潘俊宏／攝影
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲。記者潘俊宏／攝影

時代力量今天表示，民眾黨地方黨部再傳染黑，民眾黨台北市松山區主任王振鴻昨天遭爆，曾經因為涉及偽造文書、妨害投票罪遭判刑，並且褫奪公權，今天再傳出台北市中山區主任陳大業為洪門聖文山會成員，甚至與統促黨、中華致公黨及竹聯幫過往甚密。

時代力量發言人余佳蒨透過新聞稿指出，今年5月，統促黨與洪門聖文山會邀請「沖繩唯一指定暴力團」之稱的日本旭琉會來台交流，洪門幹部也在臉書上祝賀「陳大業大哥」與竹聯幫信堂開堂堂主生日快樂，陳大業還跟王振鴻一同出席中華民族致公黨18周年黨慶，顯見民眾黨台北市黨部已經「染黑又染紅」。

余佳蒨批評，近期民眾黨各地方黨部不斷爆出醜聞，從暴力討債、恐嚇、拿鋁棒打人、當皮條客到妨害投票，令人怵目驚心，幹部染黑、染紅層出不窮，連藍綠兩黨不要的人物都敢收，這種「超越藍綠」根本是讓台灣民主倒退的「腥」政治，請不要再拖累人民對第三勢力的期待。

民眾黨 時代力量

延伸閱讀

侯友宜提65歲以上健保免費 時力：大撒幣政策投錯方向

時力：李全教獲柯文哲全力支持 藍白價值就是擁抱黑金

時力批政府與建商唱雙簧 財政部心中只有建商

時力：側翼出征亂象不減反增 賴清德也戴網軍側翼魔戒

相關新聞

時力諷民眾黨染黑又染紅 根本台灣民主倒退「腥政治」

時代力量今天表示，民眾黨地方黨部再傳染黑，民眾黨台北市松山區主任王振鴻昨天遭爆，曾經因為涉及偽造文書、妨害投票罪遭判刑，...

國慶交鋒／藍批國慶僅台灣遮國旗 綠回國旗不可能被抹滅

國慶將至，今年中央國慶主視覺，中華民國意象再度被消失，引發藍綠隔空互嗆。新北市議會國民黨團書記長廖先翔直言，全世界沒有任...

一夕翻臉開鍘副市長蔡麗清 高虹安涉貪官司恐危及政治生涯？

新竹市長高虹安赴日考察，卻在登機前一刻抛人事異動，最令外界震驚的是，5位異動的官員裡竟包括副市長蔡麗清，且是「被請辭」，是否意味查弊「不如高意」，或高虹安對涉貪官司沒把握因而「超前部署」？外界揣測不斷，距離大選僅四個月，後續政治蝴蝶效應更待觀察。

侯友宜政見改短打策略 國民黨防跳船郭台銘開始「殺雞儆猴」

國民黨總統參選人侯友宜近期接連拋出觀光、老農津貼、癌症基金、80歲以上廢巴氏量表等政策，昨再提出65歲以上民眾以及55歲以上原住民，排富後全額補助健保，還不忘酸民進黨在他公布政見後都「拿香跟拜」。據悉，侯團隊決定採短打策略，找出可以超越執政黨和其他總統參選人的政見主張，抓到對人民真的有用，又可以讓社會有感的政見出擊，目標是在9月14日訪美前讓自身民調坐穩第二。 另一方面，鴻海創辦人郭台銘昨宣布啟動連署，但他拋出的在野陣營喝咖啡談整合仍沒下文。國民黨中常委范成連3日陪同郭台銘造勢，國民黨昨立即開鍘，對范做出停止黨權2年的處分。黨內也已點名在范成連後的下個觀察對象是「她」，不會容許違紀行為形成骨牌效應。

蔡英文總統參加史瓦帝尼僑宴 透露將修改「非洲計畫」

蔡英文總統訪問非洲友邦史瓦帝尼，當地時間5日晚間出席南部非洲僑界歡迎晚宴，她感謝從非洲各地千里而來的僑胞朋友，讓訪團一抵...

綠曝高虹安百萬私車代步 民眾黨議員反酸 林智堅才公私不分？

民進黨新竹市議員楊玲宜在臉書發文質疑市長高虹安出門代步除了市府配有的一台Toyota Alphard公務車以外，還有4輛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦