時力諷民眾黨染黑又染紅 根本台灣民主倒退「腥政治」

時代力量今天表示，民眾黨地方黨部再傳染黑，民眾黨台北市松山區主任王振鴻昨天遭爆，曾經因為涉及偽造文書、妨害投票罪遭判刑，並且褫奪公權，今天再傳出台北市中山區主任陳大業為洪門聖文山會成員，甚至與統促黨、中華致公黨及竹聯幫過往甚密。

時代力量發言人余佳蒨透過新聞稿指出，今年5月，統促黨與洪門聖文山會邀請「沖繩唯一指定暴力團」之稱的日本旭琉會來台交流，洪門幹部也在臉書上祝賀「陳大業大哥」與竹聯幫信堂開堂堂主生日快樂，陳大業還跟王振鴻一同出席中華民族致公黨18周年黨慶，顯見民眾黨台北市黨部已經「染黑又染紅」。

余佳蒨批評，近期民眾黨各地方黨部不斷爆出醜聞，從暴力討債、恐嚇、拿鋁棒打人、當皮條客到妨害投票，令人怵目驚心，幹部染黑、染紅層出不窮，連藍綠兩黨不要的人物都敢收，這種「超越藍綠」根本是讓台灣民主倒退的「腥」政治，請不要再拖累人民對第三勢力的期待。