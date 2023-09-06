陳吉仲喊告嗆「老師講的不一定對」 邱毅：果然有貓膩

巴西進口蛋案延燒，前立委邱毅日前在臉書指農業部長陳吉仲因為和超思負責人秦語喬亡夫是好友，所以把油水生意交給秦，陳吉仲今天喊告，嗆「老師講的不一定都對」，要告邱毅。邱毅回擊，果然有貓膩，所以急著用訴訟阻止可能的野火燎原。

邱毅3日在臉書指出，陳吉仲為照顧老友遺孀，把油水生意交給超思負責人秦語喬，還說民進黨新潮流與巴西從事蛋品生意的台商取得協議，利用台灣蛋荒之際，找秦語喬當人頭賺災難財。

邱毅表示，30多年前陳吉仲是他台大農經系學生，當時一腔熱血想改革台灣農業，質疑官場讓陳墮落。陳吉仲今天喊告，說30多年前上過邱毅一門課，學生尊重老師，但老師講的不一定都對，他最近才認識秦語喬，邱毅的指控對他人格造成極大汙辱，因此提告。

邱毅回擊，在臉書公開對陳吉仲提出質疑，稱做好農產品產銷平衡，不是農業部的責任嗎？政府每年都編了預算，為何到陳吉仲手𥚃，頻頻出現蛋荒，陳這個部長，還有臉做下去嗎？

邱毅指出，進口海外雞蛋應該就近從東南亞和大陸進口，才可以降低運輸成本，減少運輸耗損，為何捨近求遠，從巴西進口？明知巴西是禽流感疫區，也就是高風險地區，為何仍選擇巴西進口，而且數量高達 8814萬顆？

邱毅質疑，超思是否有巴西進口雞蛋的經歷和專業，農委會為何選擇資本額50萬的公司負責進口？邱否認說陳吉仲圖利，嗆陳為何心虛自稱要反駁圖利，究竟圖利了誰？圖利了多少？怎麼圖利的？都應該說明清楚。