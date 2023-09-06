快訊

喊完「黃金十年」就破產：英國伯明罕掉落赤字深淵

好市多換聯名卡 小心突收「1,800元年費」！3招安全下庄

賴清德新北萬里老家有問題 新北市府勘查證實：確實是違建

國慶交鋒／藍批國慶僅台灣遮國旗 綠回國旗不可能被抹滅

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國慶主視覺設計缺少國旗，曾經引起許多質疑聲音，圖為幾位愛國民眾在國父紀念館施放大型國旗風箏，藉此表達自己的愛國情操與對政府的不滿。記者余承翰／攝影
國慶主視覺設計缺少國旗，曾經引起許多質疑聲音，圖為幾位愛國民眾在國父紀念館施放大型國旗風箏，藉此表達自己的愛國情操與對政府的不滿。記者余承翰／攝影

國慶將至，今年中央國慶主視覺，中華民國意象再度被消失，引發藍綠隔空互嗆。新北市議會國民黨團書記長廖先翔直言，全世界沒有任何一個國家在國慶時會如此遮掩自己的國名與國旗；民進黨團總召鄭宇恩則認為，國旗本來就是國慶的元素，但主視覺不一定要特別強調，每年創意小物被索取一空，發揮創意讓大家記得這天比較重要。

廖先翔說，蔡英文就是現任的中華民國總統，總統府上面掛的就是中華民國國旗，呼籲民進黨政府不要再用意識形態來侮辱中華民國的國慶，我們可以很口語化的大聲說出我們是台灣人，但我們的國名是中華民國這點更是無庸置疑的。

鄭宇恩強調，今年主視覺有很多顏色，象徵多元的台灣社會，況且每年國慶日大家還是會拿著國旗、唱國歌，她認為主視覺不一定要特別強調，且國旗不可能抹滅或被消失。

鄭宇恩認為，國慶可以更有設計感，從每年從應援小物非常搶手，就可以知道民眾都非常喜歡這類文創商品，這樣大家每年都非常期待國慶，民眾更印象深刻，國慶也更熱鬧。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今早也表示，中華民國國慶是嚴肅也是普天同慶的日子，不是只有在心中，還要永遠為中華民國效力。

國慶

延伸閱讀

淡北道路施工黑暗期 北捷縮短班距「卻沒說何時施行」

剛啟用的淡海國小遭爆飄出甲醛味 新北教育局：檢測無疑慮

暑假尾聲「開心運」 淡水親子籃球公益賽很有趣

新北囤房稅通過 藍綠黨團隔空交火

相關新聞

時力諷民眾黨染黑又染紅 根本台灣民主倒退「腥政治」

時代力量今天表示，民眾黨地方黨部再傳染黑，民眾黨台北市松山區主任王振鴻昨天遭爆，曾經因為涉及偽造文書、妨害投票罪遭判刑，...

國慶交鋒／藍批國慶僅台灣遮國旗 綠回國旗不可能被抹滅

國慶將至，今年中央國慶主視覺，中華民國意象再度被消失，引發藍綠隔空互嗆。新北市議會國民黨團書記長廖先翔直言，全世界沒有任...

一夕翻臉開鍘副市長蔡麗清 高虹安涉貪官司恐危及政治生涯？

新竹市長高虹安赴日考察，卻在登機前一刻抛人事異動，最令外界震驚的是，5位異動的官員裡竟包括副市長蔡麗清，且是「被請辭」，是否意味查弊「不如高意」，或高虹安對涉貪官司沒把握因而「超前部署」？外界揣測不斷，距離大選僅四個月，後續政治蝴蝶效應更待觀察。

侯友宜政見改短打策略 國民黨防跳船郭台銘開始「殺雞儆猴」

國民黨總統參選人侯友宜近期接連拋出觀光、老農津貼、癌症基金、80歲以上廢巴氏量表等政策，昨再提出65歲以上民眾以及55歲以上原住民，排富後全額補助健保，還不忘酸民進黨在他公布政見後都「拿香跟拜」。據悉，侯團隊決定採短打策略，找出可以超越執政黨和其他總統參選人的政見主張，抓到對人民真的有用，又可以讓社會有感的政見出擊，目標是在9月14日訪美前讓自身民調坐穩第二。 另一方面，鴻海創辦人郭台銘昨宣布啟動連署，但他拋出的在野陣營喝咖啡談整合仍沒下文。國民黨中常委范成連3日陪同郭台銘造勢，國民黨昨立即開鍘，對范做出停止黨權2年的處分。黨內也已點名在范成連後的下個觀察對象是「她」，不會容許違紀行為形成骨牌效應。

蔡英文總統參加史瓦帝尼僑宴 透露將修改「非洲計畫」

蔡英文總統訪問非洲友邦史瓦帝尼，當地時間5日晚間出席南部非洲僑界歡迎晚宴，她感謝從非洲各地千里而來的僑胞朋友，讓訪團一抵...

綠曝高虹安百萬私車代步 民眾黨議員反酸 林智堅才公私不分？

民進黨新竹市議員楊玲宜在臉書發文質疑市長高虹安出門代步除了市府配有的一台Toyota Alphard公務車以外，還有4輛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦