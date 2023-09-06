國慶交鋒／藍批國慶僅台灣遮國旗 綠回國旗不可能被抹滅

國慶將至，今年中央國慶主視覺，中華民國意象再度被消失，引發藍綠隔空互嗆。新北市議會國民黨團書記長廖先翔直言，全世界沒有任何一個國家在國慶時會如此遮掩自己的國名與國旗；民進黨團總召鄭宇恩則認為，國旗本來就是國慶的元素，但主視覺不一定要特別強調，每年創意小物被索取一空，發揮創意讓大家記得這天比較重要。

廖先翔說，蔡英文就是現任的中華民國總統，總統府上面掛的就是中華民國國旗，呼籲民進黨政府不要再用意識形態來侮辱中華民國的國慶，我們可以很口語化的大聲說出我們是台灣人，但我們的國名是中華民國這點更是無庸置疑的。

鄭宇恩強調，今年主視覺有很多顏色，象徵多元的台灣社會，況且每年國慶日大家還是會拿著國旗、唱國歌，她認為主視覺不一定要特別強調，且國旗不可能抹滅或被消失。

鄭宇恩認為，國慶可以更有設計感，從每年從應援小物非常搶手，就可以知道民眾都非常喜歡這類文創商品，這樣大家每年都非常期待國慶，民眾更印象深刻，國慶也更熱鬧。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今早也表示，中華民國國慶是嚴肅也是普天同慶的日子，不是只有在心中，還要永遠為中華民國效力。