醫療保健支出占比6.6%偏低 衛福部擬年底前推出新政策

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲接連兩天提出醫療政策，均認為台灣目前經常性醫療保健支出占國民生產毛額（GDP）6.6%占比過低，目標應逐年提升至8%。

衛福部長薛瑞元今表示，6.6%占比數字將再與主計總處重新計算、釐清，因目前計算方式可能與國際有所差異，經同步調整後，或許與南韓的8.8%相差不多，並會研議相關政策，就有機會可以追上，目前預計年底前完成估算，並會推出相關政策。

「每年增加一定的醫療保健支出，讓GDP占比逐年提升，這不是一個口號，這種口號也不切實劑。」薛瑞元說，計算占比6.6%，可能包含經常性醫療保健支出（CHE）、國民醫療保健支出（NHE）等實質內容，而這計算模式與其他國家趨於一致，否則台灣的占比會被低估較為吃虧。

薛瑞元舉例說，部分國家的長照保險費用為計算國民醫療保健支出（NHE）時屬於保險項目，但台灣是採用稅收制，並列為社會福利支出，沒有納入NHE項目，但如明年長照預算高達800億元，這部分沒有納入，GDP占比6.6%就有可能被低估，目前正著手重新估算。

另如國民醫療保健支出（NHE）中有一部分是民眾自費醫療負擔約30%，但這部分在其他國家是算入商業保險，而非自行負擔，這部分也會產生誤差。薛瑞元指出，目前正在準備與主計總處開會研議，預計年底前完成估算推出相關政策。