綠曝高虹安百萬私車代步 民眾黨議員反酸 林智堅才公私不分？

民進黨新竹市議員楊玲宜在臉書發文質疑市長高虹安出門代步除了市府配有的一台Toyota Alphard公務車以外，還有4輛私家車，包含1輛百萬名車黑色的保時捷。民眾黨市議員李國璋回嗆，楊玲宜是選擇性說故事，還有其他國產小車，足證高虹安公私分明，不全用公務車跑私人行程，反問很多首長一台公務車跑公務又跑私人行程，前市長林智堅是否才公私不分？

新竹市政府發言人徐千晴說，為了節省市府資源，市長行程常會請一同前往的友人協助，朋友各式車種都有，不應偏頗解讀。

楊玲宜在臉書貼文放上照片，表示高虹安除了以Toyota Alphard的黑色公務車代步，還有4輛私家車，像是日前高到殯儀館捻香，就在幕僚簇擁下上了1輛黑色保時捷，她大酸「堪比八人大轎娘娘出巡」，並表示高虹安是很會享受的人，這些享受還不用自己出錢。

不過，李國璋反嗆，高虹安被拍到私家車代步，剛好可以充分說明高是公私分明的人，他還原楊玲宜臉書拍到照片的當天是假日，高虹安早上赴殯儀館，中午還有社團聚會，中間屬於個人時間，所以就坐秘書或朋友的車出入，這才是公私分明，何錯之有？

李國璋表示，身為地方首長常會面臨公私行程交錯的情形，但很多首長「一台公務車跑到底」，跑公務又跑私人行程，這才叫公私不分。依照楊玲宜的標準，「是否去哪都要坐公務車？林智堅也是這樣跑行程嗎？是否就是公私不分？」

「不該刻意抹黑高虹安，是故意挑起階級對立、製造仇富心態。」李國璋說，現在哪一輛新車不是接近百萬，難道坐百萬的車子就有問題嗎？況且高虹安代步的私家車也有其他國產小車等，卻刻意放上保時捷照片，明顯是在刻意製造仇恨，不該選擇性說故事。