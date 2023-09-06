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【即時短評】抗綠、挺侯 蔣萬安強化中華民國正藍軍

聯合報／ 本報記者林麗玉李承穎
台北市長蔣萬安日前宣布，台北市政府今年舉辦的國慶活動，一定會有中華民國。本報資料照片
台北市長蔣萬安日前宣布，台北市政府今年舉辦的國慶活動，一定會有中華民國。本報資料照片

蔡政府執政最後一年，今年雙十國慶主視覺中華民國元素再度被消失；台北市長蔣萬安昨強勢宣布，「台北市政府舉辦的國慶活動，一定會有中華民國。」有別於中央以「Taiwan」淡化中華民國，藍營執政縣市將主打「中華民國」元素，可望形成「地方包圍中央」之姿；蔣萬安將強化「中華民國正藍軍」，對抗民進黨綠營大軍，也協防國民黨總統參選人侯友宜。

有別於過去8年台北市前市長柯文哲風格，台北市今年國慶日將會「很中華民國」。北市府民政局長陳永德說，今年雙十國慶，北市府周邊會充滿青天白日滿地紅的藍白紅意象，台北街頭主幹道也會插滿國旗，「要讓台北市的雙十氛圍回來」，北市也鼓勵民眾穿搭國旗主題服裝參加國慶活動，相關細節將於9月底公布。

民進黨執政近8年，多次將中華民國「刻意淡化」、「被消失」，無所不用其極操弄意識形態；國慶籌備委員會4日公布今年雙十國慶主視覺，主題為「民主台灣、堅韌永續，2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，大外宣的英文變成「台灣國慶日」，司馬昭之心，人盡皆知。

不過，民進黨總統參選人賴清德日前接受彭博專訪，刻意強調沒有「台獨路徑」，稱現在國名、憲法上的名字就是中華民國，但一到了高度政治指標的「雙十國慶」，民進黨再度搞兩手策略、雙標執政。

蔣萬安在雙城論壇出發前訴求「台灣是開放社會、中華民國是民主國家」，儘管外有兩岸兵凶戰危、內有綠營抹紅攻擊，但蔣萬安不畏逆風局勢，當面向上海市長龔正表達台灣農民心聲、也傾聽台商聲音，蔣萬安不僅要守護中華民國主權，更堅定維護兩岸和平、互惠的對等交流。

蔡政府多年來刻意淡化中華民國意象，國民黨重返首都執政後，蔣萬安要「找回台北市的雙十國慶氛圍」，除了北市主要道路都會插滿國旗，也強調藍白紅主視覺，要讓台灣人民歡慶中華民國的國家生日慶典。

侯友宜也在臉書貼文，他要敬告民進黨政府跟賴清德，身為執政者，不該帶頭抹滅國名，不該將意識形態凌駕在國家之上，若連中華民國4個字都不認同，如何能守護國家，更沒有競選中華民國總統的最基本資格，「中華民國就是我們的國家，台澎金馬就是咱們的厝」，他會用一生捍衛中華民國的主權與安全、守護台澎金馬的民主與自由。

中華民國若消失，許多國人不禁懷疑，坐在總統府的蔡英文總統不知是當哪一國總統？賴清德又要選哪一國總統？蔣萬安不只是蔣家第4代，更是扮演中華民國正藍軍，對抗民進黨府院黨大軍，也力挺同屬中華民國派的侯友宜。

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