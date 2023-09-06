國慶交鋒／侯友宜用行動展現中華民國 新北造壯麗旗海

今年雙十國慶，中央國慶主視覺，中華民國意象再度被消失。新北市侯友宜今早強調「中華民國是我們的國家，我們要用行動展現出來」，新北市民政局今年將持續營造壯麗旗海的市容景觀，將本月30日起在境內主要道路、橋樑進行萬面國旗插掛作業，另今年升旗活動，目前以結合鶯歌區舉辦的台灣設計展活動，相關地點、內容及主視覺規畫中。

「一定會有國旗。」民政局長林耀長表示，新北市往年皆有辦理國慶及元旦升旗活動，今年的國慶慶祝活動，新北市持續營造「壯麗旗海」的市容景觀，且30日起會在境內主要道路、橋樑進行萬面國旗插掛作業，以凝聚國慶歡度節慶的氛圍。

林耀長表示，今年的升旗活動，目前以結合10月6日至10月22日在鶯歌區舉辦的台灣設計展活動，相關地點、內容及主視覺正在規畫中。