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國慶交鋒／侯友宜用行動展現中華民國 新北造壯麗旗海

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市長侯友宜去年在三重參加新北市府舉辦的國慶升旗典禮，多達數千名民眾踴躍參加。圖／報系資料照
新北市長侯友宜去年在三重參加新北市府舉辦的國慶升旗典禮，多達數千名民眾踴躍參加。圖／報系資料照

今年雙十國慶，中央國慶主視覺，中華民國意象再度被消失。新北侯友宜今早強調「中華民國是我們的國家，我們要用行動展現出來」，新北市民政局今年將持續營造壯麗旗海的市容景觀，將本月30日起在境內主要道路、橋樑進行萬面國旗插掛作業，另今年升旗活動，目前以結合鶯歌區舉辦的台灣設計展活動，相關地點、內容及主視覺規畫中。

「一定會有國旗。」民政局長林耀長表示，新北市往年皆有辦理國慶及元旦升旗活動，今年的國慶慶祝活動，新北市持續營造「壯麗旗海」的市容景觀，且30日起會在境內主要道路、橋樑進行萬面國旗插掛作業，以凝聚國慶歡度節慶的氛圍。

林耀長表示，今年的升旗活動，目前以結合10月6日至10月22日在鶯歌區舉辦的台灣設計展活動，相關地點、內容及主視覺正在規畫中。

侯友宜今早在市政會議時受訪也說，中華民國的國慶，是一個非常嚴肅也是普天同慶的日子，「對中華民國來講，那是我們的國家，那永遠不是只有在我們心中，我們要永遠為中華民國效力，連一個國慶的主視覺，都不願意呈現一個中華民國的所有的精神力量的集中的樣式出來，只有空喙哺舌（閩南語）」，請民進黨要常常記得，「不但中華民國是我們的國家，我們要用行動展現出來」。

新北市往年都會在境內主要道路、橋樑進行萬面國旗插掛作業。圖／新北市民政局提供
新北市往年都會在境內主要道路、橋樑進行萬面國旗插掛作業。圖／新北市民政局提供

國慶 新北 侯友宜 國旗

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