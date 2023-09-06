國慶交鋒／謝國樑將掛大國旗 指中央不應淡化中華民國

今年雙十國慶，中央的國慶主視覺，中華民國意象再度被消失。基隆市長謝國樑表示，民進黨執政後一直刻意淡化「中華民國」，實在不應該，地方都看在眼裡。基隆今年國慶活動，會強化中華民國及國旗的元素，要掛一面大國旗。

謝國樑表示，今年國慶會增加國旗懸掛在市區的一致視覺，同時，基隆是座海洋城市，停靠在基隆港口的船隻不論是本國籍或是外國籍，都會懸掛中華民國國旗，一起歡慶國慶。

謝國樑並說，今年會有別於以前的方式，會特別找一個空間大的地方，放置大型國旗，讓民眾感受到國家的喜慶，也讓大國旗能在基隆飄揚，感受喜悅及國家生日的氛圍，目前正在規畫中。

謝國樑指出，民進黨執政後一直刻意淡化「中華民國」，地方都看在眼裡，如果是地方來辦，絕對不會是這樣子的主視覺，不應這樣子淡化「中華民國」，而是應該強化才是。基隆今年國慶活動，會強化中華民國及國旗的元素。