陳椒華指監察院不實報告讓人民房屋面臨被拆

立委陳椒華與受害者今天舉行「監察院不實報告讓人民房屋面臨被拆 地政不實協助指界危害民宅安全」記者會。陳椒華委員表示，針對新竹竹北溝貝段371地號土地，與相鄰水利署二河局土地鑑界爭議，包括監察院報告、新竹竹北地政事務所函文及國土測繪中心作證等，都存在登載不實及涉嫌做假證情形，而登載不實及作假證，都可能誤導法官錯誤判決而不利受害者。

陳椒華委員表示，接獲台灣公民財產權益保障協會曾莉蓁理事長陳情，92年申請合法土地鑑界竟被竹北地政事務所隱瞞，導致法院作出錯誤判決。92年地主蓋房時申請土地鑑界，監察院報告中明知有鑑界複丈圖，但監察院的報告文字竟然登載92年6月沒有土地鑑界，明顯登載不實且違反刑法213條的公務員登載不實罪，另外竹北地政事務所也發函給法院，函文內容有登載不實及違反刑法168條作假證情形，針對陳情人將控告竹北地政事務所登載不實及作假證，請新竹地方法院執行處之112年司執更字第2號武股拆屋還地暫緩執行。 立委陳椒華（右三）與受害者今天舉行「監察院不實報告讓人民房屋面臨被拆 地政不實協助指界危害民宅安全」記者會。記者邱德祥／攝影