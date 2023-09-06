快訊

U18世界盃／單場3轟！中華隊扣倒波多黎各 5連勝分組第1晉複賽

騙走周渝民夫妻儲蓄險保費3447萬 女業務判2年8月

肺炎鏈球菌疫苗放寬65歲以上接種！怎麼打？該打哪一種？5種情況接種建議

陳椒華指監察院不實報告讓人民房屋面臨被拆

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立委陳椒華（右二）與受害者今天舉行「監察院不實報告讓人民房屋面臨被拆 地政不實協助指界危害民宅安全」記者會。記者邱德祥／攝影
立委陳椒華（右二）與受害者今天舉行「監察院不實報告讓人民房屋面臨被拆 地政不實協助指界危害民宅安全」記者會。記者邱德祥／攝影

立委陳椒華與受害者今天舉行「監察院不實報告讓人民房屋面臨被拆 地政不實協助指界危害民宅安全」記者會。陳椒華委員表示，針對新竹竹北溝貝段371地號土地，與相鄰水利署二河局土地鑑界爭議，包括監察院報告、新竹竹北地政事務所函文及國土測繪中心作證等，都存在登載不實及涉嫌做假證情形，而登載不實及作假證，都可能誤導法官錯誤判決而不利受害者。

陳椒華委員表示，接獲台灣公民財產權益保障協會曾莉蓁理事長陳情，92年申請合法土地鑑界竟被竹北地政事務所隱瞞，導致法院作出錯誤判決。92年地主蓋房時申請土地鑑界，監察院報告中明知有鑑界複丈圖，但監察院的報告文字竟然登載92年6月沒有土地鑑界，明顯登載不實且違反刑法213條的公務員登載不實罪，另外竹北地政事務所也發函給法院，函文內容有登載不實及違反刑法168條作假證情形，針對陳情人將控告竹北地政事務所登載不實及作假證，請新竹地方法院執行處之112年司執更字第2號武股拆屋還地暫緩執行。

立委陳椒華（右三）與受害者今天舉行「監察院不實報告讓人民房屋面臨被拆 地政不實協助指界危害民宅安全」記者會。記者邱德祥／攝影
立委陳椒華（右三）與受害者今天舉行「監察院不實報告讓人民房屋面臨被拆 地政不實協助指界危害民宅安全」記者會。記者邱德祥／攝影

監察院 新竹 陳椒華

延伸閱讀

要動了？鏡電視大股東私下賣股 北檢分案偵辦

嘉義女警偷拍案又現4名被害者 立委喊話侯友宜積極處理

影／嘉警偷拍案多人受害 陳椒華批局長包庇失職還升官

影／陳椒華現勘學甲地 挖土機開挖查無廢棄物

相關新聞

國慶交鋒／侯友宜用行動展現中華民國 新北造壯麗旗海

今年雙十國慶，中央國慶主視覺，中華民國意象再度被消失。新北市侯友宜今早強調「中華民國是我們的國家，我們要用行動展現出來」...

國慶交鋒／謝國樑將掛大國旗 指中央不應淡化中華民國

今年雙十國慶，中央的國慶主視覺，中華民國意象再度被消失。基隆市長謝國樑表示，民進黨執政後一直刻意淡化「中華民國」，實在不...

蔣萬安曝親邀龔正明年來台北 談「雙城好兩岸好」意涵

台北上海雙城論壇順利落幕，台北市長蔣萬安今天接受媒體人黃暐瀚專訪提到，明年雙城論壇將在台北市舉辦，他在晚宴時也當面邀上海...

【重磅快評】拿高端類比超思 民進黨吃了誠實豆沙包?

關於超思公司竟然能以一人公司、僅50萬資本額，卻能在專案進口雞蛋裡扮演重要角色，從巴西進口8000多萬顆雞蛋，農業部和民...

客委會補助北市客家人平均不到10元 王鴻薇：越南越高

客家補助分顏色？國民黨立委王鴻薇、台北市立委參選人李彥秀今舉行記者會，質疑政府歧視台北客家鄉親，補助大小眼；客委會107...

國慶交鋒／蔣萬安找回中華民國 北市國慶主視覺曝光

今年雙十國慶，中央的國慶主視覺，中華民國意象再度被消失。台北市長蔣萬安表示「台北市舉辦的雙十國慶，一定會有中華民國」。北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦