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客委會補助北市客家人平均不到10元 王鴻薇：越南越高

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇、台北市立委參選人李彥秀今舉行記者會，質疑政府歧視台北客家鄉親，補助大小眼，對比屏東每位客家鄉親平均補助3305元，台北市的客家人分不到10元，越往南金額越高。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委王鴻薇、台北市立委參選人李彥秀今舉行記者會，質疑政府歧視台北客家鄉親，補助大小眼，對比屏東每位客家鄉親平均補助3305元，台北市的客家人分不到10元，越往南金額越高。記者屈彥辰／攝影

客家補助分顏色？國民黨立委王鴻薇、台北市立委參選人李彥秀今舉行記者會，質疑政府歧視台北客家鄉親，補助大小眼；客委會107年至111年補助地方經費，屏東每位客家鄉親平均補助3305元，台北市的客家人分不到10元，越往南金額越高。

王鴻薇說，台北市客家鄉親人數約有45萬人，占全台客家鄉親人數將近10%，台北市雖然沒有客庄，但台北市的客家鄉親事實上人數是非常多。客家委員會近五年對台北市客家鄉親補助卻是少的可憐，只占總補助額的千分之一，非常不公平。她質疑客委會歧視台北市的客家鄉親。

王鴻薇說，台北市107年到111年僅占只有0.12%，客家人數占比是達9.72%。屏東客家鄉親人數約18萬人，占屏東縣總人口數約24%，而客家補助金額高達17.14%，僅次於苗栗縣。她無意質疑說其他地方的客家鄉親拿到的補助款，但為什麼台北市客家鄉親的補助金額這麼少？

王鴻薇提到，客委會一定會說，台北市是地方財政一級劃分的地區，所以台北市財政特別好，沒有什麼補助款，但台北市還是有分攤款。台北市客家鄉親平均每人分配不到10元，新北市為159元，桃園市為595元，台中市為499元，越往南則金額越高，屏東縣平均可以分配到3305元。

王鴻薇稱，屏東縣政府汙衊她歧視屏東，她沒有歧視，錢只要花在刀口上，她沒有什麼意見，她總要幫台北市的客家鄉親說說話。

李彥秀表示，蔡英文總統剛當上總統的第二年，馬上來參加台北市客家義民嘉年華，蔡英文說過去「客家人挺客家妹」，現在客家妹當總統，也會挺客家人。以過去6年台北市舉辦的客家活動「台北義民嘉年華」來看，活動總經費從106年到111年分別在1460萬元到2810萬元不等，台北市政府每年向中央申請780萬到1330萬元不等。最後客委會核定下來的分攤經費，106年、109年給到450萬元，其它年度僅給到300萬元，核定比例從106年還有38.8%，到了111年只剩下22.5%。台北市舉辦的客家活動就不重要嗎？

李彥秀批蔡英文，大小姐原來也有大小眼，審計部曾經糾正文化部，有關於社區營造的部分應依族群跟人口數來做分配。台北市從105年到111年，只申請到文化部唯一一件補助案。

王鴻薇呼籲，希望公平的對待，而不是分顏色。例如正在桃園舉行的世界客家博覽會，這是客家鄉親非常重視的活動，這也是台灣首次舉辦，中央補助12億來做。蔡英文自稱客家妹，卻沒去世界客家博覽會的開幕晚會，蔡英文是提前去，短短30分鐘就離開。

客委會107年至111年補助地方政府情形。圖／王鴻薇辦公室
客委會107年至111年補助地方政府情形。圖／王鴻薇辦公室
圖為歷年客委會分攤台北市義民嘉年華金額表。圖／王鴻薇辦公室
圖為歷年客委會分攤台北市義民嘉年華金額表。圖／王鴻薇辦公室
國民黨立委王鴻薇質疑針對客家鄉親補助，中央政府補助地方大小眼。圖為各地方客家人平均可得補助。圖／王鴻薇辦公室
國民黨立委王鴻薇質疑針對客家鄉親補助，中央政府補助地方大小眼。圖為各地方客家人平均可得補助。圖／王鴻薇辦公室

蔡英文 屏東縣政府 王鴻薇 李彥秀

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