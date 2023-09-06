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影／客委會補助大小眼？王鴻薇指中央補助北市客家人均不到10元

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立委王鴻薇（左）、台北市議員李彥秀（右）今天舉行「客委會補助大小眼？王鴻薇爆中央補助北市客家人均分不到10元」記者會，為台北市客家族群請命。記者邱德祥／攝影
立委王鴻薇（左）、台北市議員李彥秀（右）今天舉行「客委會補助大小眼？王鴻薇爆中央補助北市客家人均分不到10元」記者會，為台北市客家族群請命。記者邱德祥／攝影

立委王鴻薇、台北市議員李彥秀今天舉行「客委會補助大小眼？王鴻薇爆中央補助北市客家人均分不到10元」記者會，為台北市客家族群請命，指蔡政府的客家事務委員會對地方補助大小眼。王鴻薇說明，以過去5年來說，台北市客委會得到的中央補助，平均每位在台北市的客家人僅分不到新台幣10元，而最高的屏東縣，竟然平均每位可達3305元，表示蔡政府看顏色補助真的不是傳言。

王鴻薇說，每次監督蔡政府缺失，民進黨總愛拿南北歧視來當擋箭牌，而台北市治水預算分不到1毛錢，台北市的客家補助拿得最少、比例最低，蔡政府是不是在歧視台北人？是不是在歧視台北的客家人?王鴻薇指出根據中央客委會提供的資料，台北市共有45萬4千客家人口，占全國客家人口的9.72%，而過去5年中央的客委會補助各地方政府經費來看，台北市竟然只拿到439萬，僅估總補助費用的0.12%，另外看屏東縣的客家人口占全國的4.03%，共18萬8千人，竟然就得到了總體補助費用的17.14%。

王鴻薇、李彦秀呼籲客委會別對不同縣市的客家人大小眼，有些縣市客家人口比例高，拿到相對多的補助可以理解，但台北市的客家人口也不少，除了占全國的9.72%，客家族群也估台北市總人口的17.4%，但得到的補助竟然僅占0.12%,實在是太誇張、不符合比例。

立委王鴻薇今天舉行「客委會補助大小眼？王鴻薇爆中央補助北市客家人均分不到10元」記者會，為台北市客家族群請命。記者邱德祥／攝影
立委王鴻薇今天舉行「客委會補助大小眼？王鴻薇爆中央補助北市客家人均分不到10元」記者會，為台北市客家族群請命。記者邱德祥／攝影

北市 王鴻薇

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