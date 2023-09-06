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國慶交鋒／蔣萬安找回中華民國 北市國慶主視覺曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
往年北市府辦理雙十國慶活動，發放「嗡嗡包」時都會有排隊人潮。圖／聯合報系資料照
往年北市府辦理雙十國慶活動，發放「嗡嗡包」時都會有排隊人潮。圖／聯合報系資料照

今年雙十國慶，中央的國慶主視覺，中華民國意象再度被消失。台北市長蔣萬安表示「台北市舉辦的雙十國慶，一定會有中華民國」。北市民政局長陳永德透露，今年北市府的雙十國慶將首度強調主視覺，北市府周邊會有充滿青天白日滿地紅的藍白紅意象，台北街頭主幹道也會插滿國旗，「要讓台北市的雙十氛圍回來」，台北市也鼓勵民眾穿搭國旗主題服裝參加活動，相關細節9月底公布。

據了解，市長蔣萬安打算強調國旗與中華民國意象，要讓北市街道國旗飄揚。

台北市民政局長陳永德表示，今年的雙十國慶是蔣萬安第一次的國慶慶祝活動，今年主題將訴求慶祝中華民國生日，營造非常歡樂、並以輕鬆的方式慶祝，不是以活動為主，是以慶祝中華民國生日為主，全場也都會佈置青天白日滿地紅的顏色元素，營造國慶氛圍。

民政局表示，今年台北市政府雙十國慶的主視覺，會由國旗青天白日滿地紅的三原色發想，現場也都有國旗紅白藍相關佈置，也鼓勵民眾以國旗的主題穿搭參加活動。甚至陳永德也透露，為了插國旗，北市府路線也規畫很久，路線可能範圍更大，但還是以主要幹道為主。

至於今年的北市府雙十國慶慶祝活動的邀請函，會有中華民國字樣、國旗、雙十圖像，由紅藍白色調設計，現場還準備有3500分國旗小禮物，提供給參與慶祝活動的首長、議員及民眾，現場還會有慢跑、市集等活動，民眾預計會在9月下旬開放以台北通報名。

陳永德說，過去前市長柯文哲任內，僅管北市府周邊佈置有國旗，不過當時都被發放嗡嗡包活動蓋掉國慶主題，今年北市府國慶慶祝活動的最大意義，是以國慶歡樂氣氛為主，現場都以國旗的紅藍白顏色布置，國旗及雙十布置上絕對比過去還多，包括慢跑的意象也都會有紅藍白的意象，

國旗 國慶 蔣萬安

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