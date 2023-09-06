國慶交鋒／北市藍綠互拿中華民國攻擊 白：顏色非重點

台北市長蔣萬安昨表示，市府辦的國慶活動一定會有中華民國。對此，台北市議會民進黨團總召簡舒培酸，中華民國只有需要時才會被拿出來利用，「我就檢視上海雙城論壇為什麼沒有講中華民國？」國民黨團書記長王欣儀則說，民進黨的中華民國只是幌子，只想坐領中華民國職缺和薪俸。民眾黨團總幹事陳宥丞表示，顏色不是重點，重點在於為台灣好。

國慶籌委會日前公布的國慶主視覺，「中華民國」元素再度引起熱議。簡舒培說，民進黨都已經執政8年，國慶就是中華民國台灣的國慶，國民黨卻每到國慶都將此事拿出來說嘴，「前總統馬英九在2014年上頭還印出奔跑的馬，那時候怎麼沒有批評中華民國不見了？」

她強調，每個縣市在計畫國慶活動時，都有不同設計風格，蔣萬安既然心心念念中華民國，「那我就特別來檢視，為什麼他去上海雙城論壇時沒有講中華民國？」蔣只在松山機場大談中華民國是民主國家，一碰到共機伴飛卻不吭聲，很明顯這是中華民國拿出來消費。

她說，蔣萬安發言明顯在炒作聲量，「國慶日當然應該慶祝，但要怎麼慶祝是由北市府規畫，蔣不用為了操作假議題特別對外放話。」

王欣儀則認為，民進黨才是坐享中華民國的官職、薪俸「中華民國只是幌子」；據了解台北市府的國慶活動仍在計劃中，建議除了路口街道插國旗，也能在市府大樓投影等相關中華民國的彩繪。

另外，台北市議會國民黨團副書記長秦慧珠建議，此為蔣萬安上任第一次的國慶活動，除了升旗之外，下午也應該有延續性的活動，不要像是台北市長柯文哲8年任期，只會唱過歌、升旗、講幾句話就虛應結束，「舉辦一個屬於台北市政府、中華民國的活動。」

陳宥丞則說，國慶的顏色不是重點，「是要觀其行，不要聽其『顏』」台灣已經歷經兩次政黨輪替，對於該議題口水應該要少一點，反而是要凸顯出大家為了台灣做了哪些分內之事。