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【專家之眼】習拜會告吹？

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
拜習會後，美中關係大的趨勢仍是競爭與對抗。路透社
拜習會後，美中關係大的趨勢仍是競爭與對抗。路透社

近日北京正式宣布，習近平主席將缺席本周末在印度舉行的G20峰會，而由總理李強替代，對此拜登總統表示失望，但稱仍會與習近平見面，是真的嗎？

首先，近來拜登政府的一些高官陸續訪問北京尋求改善關系，從國務卿布林肯、財政部長葉倫、氣候特使凱瑞。而日前的商務部長雷蒙多，是中方邀請，同時以低調預售華為新款手機Mate60系列來示威，並正式宣布美國高端晶片封鎖政策的失敗。

其實，這主要是因為美方認定，習近平曾稱2027年解放軍將會做好作戰準備，其中也針對台灣。因該年是解放軍建軍一百周年，又是習近平的換屆年，如此重要節點，自然值得重視。屆時美方是否出手？出手可有勝算？霸權如何維繫？確實尷尬。

再加上，2024年美國也將舉行選舉，在當前美國內部抗中氛圍甚強的情況下，兩黨勢必競相批判中國，而導致美中關係的進一步惡化。故必須未雨綢繆，事先恢復溝通管道，並緩和雙方關係。雖然如此，上述四位美國高官的訪問，都只產生了一些表面上的和緩效果，實質進展有限，但仍聊勝於無，可見當前美中結構性矛盾難以化解。

此外，由於習近平才在月中參加在南非舉行的金磚五國峰會，當時就有6個國家被納入，還有十幾個國家正在申請入會，因而金磚機制的行情看漲。由於中國乃金磚峰會的主導國，況且該機制就是針對G7以及其擴大版G20而來，兩邊下注，並非中方的習慣，故改由國務院總理李強代理，可以理解。再者，當前的中印關係也並非和睦，印度總理莫迪還在金磚會上要求中方在邊界問題上讓步，令北京難以接受。

習拜會的另一機會，就是今年11月在美國舉行的APEC峰會。但是，美方已經拒邀香港特首李家超參加，主因過去香港暴動期間，李家超是香港警察總監，故受到美方制裁，導致北京不滿。因而對於習近平是否赴美參加APEC，目前都無定案，自然影響在APEC場邊拜習會的可能性。

還有，就是大陸內部的情勢。除景氣不佳，裁員普遍，失業增加等問題之外，日前的水災，也造成北京附近戍衛部隊的裝備損失慘重，要求國務院總理李強下台負責的聲音出現。因而李強出國避風頭，而由習近平坐鎮指揮，當可助益局勢的穩定。

由此可見，此次G20峰會，中方將不易有所斬獲，而美中關係也將難以改善。再加上普亭也被杯葛，這是否影響兩岸局勢與烏克蘭戰爭在最終公報中的措辭及其重要性，對此中俄兩國的影響可能力有未逮。相對的，這就更加凸顯台灣2024結果的重要性，是火上澆油？還是懸崖勒馬？就考驗選民的智慧了！

習近平 北京 美國 G20峰會 拜登

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