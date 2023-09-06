觀察站／挺郭信良勢力反撲 恐鬆動賴清德票倉

台南市議會前議長郭信良勤於基層耕耘，連續多屆以最高票當選議員，結盟民進黨立委陳亭妃後也在地方立起正國會勢力，在黨內與市長派、新潮流三足鼎立，這次涉賄被訴能否如過去判無罪，備受關注。地方政壇認為此案除影響陳亭妃邁向市長之路，也可能會因挺郭的反撲力量流失賴清德在台南本命區的得票。

郭信良在縣市合併前擔任最後一屆台南市議會副議長，合併後續任副議長，但第二屆正副議長選舉，國民黨李全教打敗民進黨賴美惠，郭信良仍續當副議長，也讓當時的市長賴清德臉上無光，綠營認為郭和國民黨合作，雙方結下梁子，也傳出賴想剷除郭的勢力。

第三屆正副議長選舉，郭信良爭取角逐議長，但民進黨團提名邱莉莉，連副議長也不想讓郭，郭結合國民黨、無黨而當上議長，打破民進黨長期在台南一黨獨大局勢，但這個梁子愈結愈大，民進黨視為奇恥大辱。

去年市長選舉時，綠營人士在造勢場合當著蔡英文總統與郭信良的面，明白表態要拉下郭信良雪恥，震驚全場。此屆正副議長選舉，綠營合縱連橫拿下正副議長，但也因被控賄選，正副議長及多名議員都被起訴。

郭信良之前也被控在二○○七年向某營造公司負責人佯稱買建材，涉詐騙兩百萬元，另在二○一一年涉向鋼鐵公司收賄被訴，但郭都強調是借貸關係，最終獲判無罪。

郭信良面對連串官司都全身而退，而且一路由副議長當到議長，這屆議長敗下陣來，外界就預測可能有逆浪襲向郭，果不其然，七月初被查辦羈押，兩個月後被起訴。

郭信良與盟友陳亭妃雖屬正國會，但被認為親蔡英文派，陳亭妃五年前爭取黨內市長初選提名未果，預料下屆市長選舉再奮力一搏，但郭信良涉貪被訴，勢必讓陳亭妃的市長之路更為艱辛。

地方政壇人士認為，郭信良的官司有很深的政治算計，支持者勢必有不平之鳴，這次國民黨謝龍介選市長獲郭信良支持，只輸四萬多票，明年總統大選若郭的勢力反撲，賴清德想要在本命區拿高票，將面臨考驗。