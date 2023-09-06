桃捷機廠遷址 議員：前市府爛泥充數

桃園市前市長鄭文燦二○一九年宣布捷運綠線北機廠由G13a站遷往滲眉埤，當時滲眉埤有土壤汙染問題，環保局斥資一點三八億元整土，鄭視察還稱讚整治效果佳，但桃園市議員朱珍瑤昨天指控根本「爛泥充數」，新市府接手發現地基土壤強度無法蓋捷運機廠，另外花約八億元用水泥固化，宛如新竹棒球場翻版，不排除向檢調、監察院檢舉。

橫向聯繫出很大問題

朱珍瑤直指錯誤的政策比貪汙更可怕，前市府環保局和捷運工程局橫向聯繫出很大問題，點名兩名前局長要為浪費近十億公帑負責，也質疑鄭文燦把爛攤丟給現任市長張善政。

桃園市前捷工局長陳文德表示不方便評論，環保局前局長呂理德至截稿前未獲回應。捷工局離職官員表示，當初就是各做各的，環保局改善土汙，捷工局負責北機廠工程，環保局不必處理地基強度問題，不是浪費公帑或弊案。

環保局水保科長朱健瑋表示，接獲改善有害土壤任務，引進含水量百分之卅五的土方回填，並非汙泥，捷工局事先未說明該用什麼標準的土方，土壤改善工程二○二一年完工，整治以後交由捷工局接手。

捷工局副總工程師魏光譽說，新市府發現滲眉埤地基有沉陷問題，強度不符合工程標準，要能承載捷運重量，土壤壓密度要達百分之九十，含水率要百分之十以下；接手後決定另用水泥混合提高強度，估總經費要六至八億元，目前進度接近百分之五十。

誰下令引進含水土方

朱珍瑤昨在議會國民黨團舉行記者會指出，桃園檢調二○一五年查出大園和蘆竹交界的滲眉埤土壤遭宇鴻科技偷排有毒廢液汙染，但宇鴻不願負責，桃園市府執行假扣押；鄭文燦二○一九年初宣布捷運綠線北機廠由G13a站遷往滲眉埤，先由環保局花二年斥資一點三八億元整治汙染，二○二一年交付給捷工局使用。

朱珍瑤表示，如果鄭文燦任內捷工局、環保局能協調好，就不會花到近十億元，浪費這麼多公帑；究竟誰下令引進含水率過高的土方？是誰在一手遮天？

桃園市議會民進黨團表示，當年整治土汙時，捷運機廠設計尚未定案，無法精算所需夯實土壤量，二○二一年滲眉埤解除土汙列管，捷工局才能進場做地質改良，並非朱珍瑤所稱重複施工、浪費公帑。

國民黨桃園市議員舒翠玲質疑，滲眉埤是被私人企業汙染，前市府卻用公款整治，花公帑都不手軟；而埤塘改建成機廠本來就是既定計畫，前市府花大錢整治，卻搞出不符建廠地基標準的結果，不是笑死人嗎？

台大土木系教授、桃園市公共工程總體檢委員會總顧問李鴻源說，整件工程的資料都還在市府，整個決策過程應該查清楚，就能找出原因。桃市府表示，已要求環保與捷工局盡速釐清，若有疏失，會追究責任。

據了解，此案始於二○一八年，時任市長鄭文燦曾親自主持專案會議，市府應可很快找出哪個環節出問題。