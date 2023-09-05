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侯友宜拋老人排富健保免費 柯辦：樂見跟進柯文哲政績

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時任台北市長柯文哲（左）去年與新北市長侯友宜（右）一起出席「2025雙北世界壯年運動會委員會議」。圖／聯合報系資料照片
時任台北市長柯文哲（左）去年與新北市長侯友宜（右）一起出席「2025雙北世界壯年運動會委員會議」。圖／聯合報系資料照片

國民黨總統參選人侯友宜今天提出老人健保政見，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，柯文哲早在台北市長任內，當時就率先補助65歲以上長者健保費，樂見其他陣營參選人跟進柯文哲的政績，而柯文哲預計在明天公布相關政見。

侯友宜今天提出健保政見，主張65歲以上民眾以及55歲以上原住民，未來都享有排富全額補助健保，其中排富以綜所稅課稅20%稅率為標準，預計約有400萬名長輩可享健保免費的優惠，經費預估為160億元。

陳智菡晚間表示，醫療跟教育都是人權，這些補助本來就不應該有縣市的區別，而柯文哲早在台北市長任內，當時就率先補助65歲以上長者健保費，每人每年最高補助9912元，大約佔全年度預算的13億元。

陳智菡說，台北市的政策是直接補助，而且不用申請，柯文哲原本就打算在當選之後，把這樣好的政策推廣到全國，未來也希望相關政策可以擴大到全國，以嘉惠全台灣的長者，樂見其他陣營參選人跟進柯文哲的政績。

台灣民眾黨晚間發布採訪通知，柯文哲明天上午將在台大醫院國際會議中心舉行記者會，主題為「投資健康，有效醫療，永續健保」，預計公布其醫療政策大綱，同時將針對現行醫療環境與問題，提出全面性的解方。

柯文哲 健保

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