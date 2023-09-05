農業部宣傳預算高 藍委批不做事：對農民問題只會研議

明年度中央政府總預算案的「媒體政策及業務宣導」經費，達11.1億元，其中農業部及所屬單位編列近1.7億元，在各部會中居首。國民黨立委江啟臣今批評，休會期間他在地方二場農業座談，到場的請農委會副主委面對農民陳情，只會說「召開會議檢討研議」，對比農業部長期濫編宣傳預算，根本是做事沒半撇，但花錢洗人民的的腦卻有一套。

江啟臣進一步指出，採購媒體的經費，政府單位是想編多少就編多少，農業部112年度編列1億6千多萬元的媒體宣傳經費，立法院審議刪除後，法定預算降至1億4782萬元，但113年度又回歸編列至1億6991萬元，還更超越往年的預算額度，位居各部會媒體採購之首，「不怕你審，更不怕你刪」的傲慢心態表露無遺。

江啟臣舉例表示，今年農業部的媒體政策及業務宣導費為2670萬2千元，其中「整體農業政策整合行銷案」1800萬元，分別由民視590萬、華視590萬、年代589萬得標。

另下轄的動植物防疫檢疫局及所屬的媒體政策及業務宣導費總計5562萬4千元，「防疫政策整合行銷採購案」4600萬元，分由民視1080萬、三立1060萬、東森1050萬、凱絡1050萬得標。

江啟臣說，而111年農委會的「整體農業政策整合行銷案」採購案1950萬，三立960萬、民視963萬；防檢局的「防檢疫政策整合行銷案」4100萬，民視961萬、三立933萬、東森934萬、凱絡936萬，大家有沒有一種滿滿的既視感？

江啟臣強調，他的選區是水果、花卉、香菇的農業重鎮，長期以來不斷地替農民陳情、反應各種農業問題，但「開會檢討」，是農業部最常給的回應，休會期他在地方二場農業座談，農委會副主委無法當場給農民交代，一樣是「召開會議檢討研議」，二個月過去了，農業部研討跟結論是什麼？農民的訴求解決了嗎？

江啟臣表示，接下來蛋價又要漲了，請問農業部長陳吉仲，缺蛋問題何時能解？花再多的公帑宣傳，也無法讓農民有感，請農業部在「檢討農民陳情案」時，更應檢討這些宣傳經費的必要性，把錢花在刀口上，實質幫助農民。