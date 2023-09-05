侯友宜提65歲以上免健保費 衛福部：審慎評估兩大影響

國民黨總統參選人侯友宜今提出醫療新政見，當選後將推動65歲以上長者排富全額補助健保費。衛福部長薛瑞元表示，此政策必須著重兩大重點，第一是財源、第二為世代公平，就長期補助健保費而言，政府負擔會愈來愈重，影響財政支出平衡，甚至擠壓更為弱勢族群的社會福利措施。因此「政策不能只做眼前的考量，必須考量未來長期的規劃」。

薛瑞元說，首先在財源方面，侯市長今推出的政策，有許多縣市已在推動，不是全新的政策，目前由各縣市自行推動，若要由中央補助，衛福部在符合財政紀律下會「審慎評估」，但因明年度社福預算已創新高，如果還要增加，須有足夠的財源才能支應，這部分需要審慎計算。

薛瑞元指出，按照侯市長政策執行，對現在的財務負擔不高，約增加170多億元預算，但前提是各縣市要維持目前自行推動的補助措施，如果要由中央全額補助，金額就不會只有170多億元。

薛瑞元說，就國家財政負擔來說，補助健保費金額，對整體國家支出來說，比率不高，但不能說不高就一定要做，還是必須符合財政紀律。因若長期補助而言，負擔會愈來愈重，影響政府支出平衡，而擠壓更為弱勢族群的社會福利措施。

其次，該政策須考慮健保世代平衡。薛瑞元說，如今老年人口愈來越多，人口數已超過400萬人，未來還會更多，但繳健保費、繳稅的年輕族群、受薪階級人數會愈來愈少，但目前65歲以上族群使用健保資源約占40%，以世代來看，老人使用健保愈多，又廣泛的不用繳保費，「這是否妥當，是否會增加年輕人的負擔，這是必須要思考的」。

薛瑞元說，現在財源、世代平衡已出現問題，但這種狀況還不嚴重，可是如果補助健保費於未來形成政策時，會不會造成嚴重的影響，必須審慎評估。

至於，侯友宜近期不斷推出醫療政策，是否造成衛福部壓力？薛瑞元說，「如果一個政策是可被接受的，當然是好的，不用說有政黨因素的考量，就一定要特別反對」，因政策沒有專利、著作權的問題，也就沒有抄襲的問題，雖然國民黨日前提到，巴氏量表政策方面為行政院抄襲，但主因是當時規劃還沒有出來，即便日後公布若有雷同之處，也不一定是抄襲的問題。

薛瑞元說，但如果其他政黨提出的政策，與衛福部有不同的主張就來進行政策討論，如果提出的政策，衛福部已經在做，「很高興，代表這是好的政策，大家一起同心協力來做，也沒有所謂前後順序的問題」。