指打詐預算不符期待 民眾黨團批數位部「國家足球隊」

民眾黨立法院黨團今天質疑，行政院實施打詐綱領1.5版以來，詐騙案較去年不減反增，數位發展部先前宣示積極打詐，攜手部會、檢警及業界從源頭防堵，然而在明年度的預算編列規劃，相關預算的比例明顯不符外界期待，難道所謂的「積極」只是呼攏大眾。

民眾黨立法院黨團上午舉行「數位部積極打詐？！預算編列不符期待！」記者會，民眾黨立委陳琬惠說，數位部長唐鳳應該說明，編列的打詐相關預算，將會推動哪些具體措施，數位部、金管會及國家通訊傳播委員會（NCC）別再互踢皮球，拿出實際作為打詐，不要只淪為喊口號。

陳琬惠說明，對於打擊詐騙的監督角色，數位部的態度就是配合，完全沒有意識到，他們是堵詐的重要角色，相關的預算越編越大，但是卻是越打越詐，而打詐綱領1.5版上路以來，根本沒有任何改變，數位部的預算編列更是不符期待。

陳琬惠指出，數位發展部成立以來，對於打擊詐騙的態度，始終呈現非常模糊的狀態，而在數位部今年度的預算當中，沒有跟打擊詐騙直接相關的預算，而這也是唐鳳一直以來的態度，數位部就是要推給金管會，然後互相推來推去，國家足球隊非常明顯。

陳琬惠說，在數位部明年度的預算當中，只能找到「智慧防詐與數位信任應用發展計畫」這個空泛的項目，3億元經費不知道具體如何防詐，尤其今年5月、7月分別創下13年以來，單月詐騙案件數最高及次高紀錄，打詐國家隊完全失能，行政院長陳建仁竟然還宣稱「初具成效」。

陳琬惠批評，現在大家天天收到詐騙簡訊，政府各部會消極擺爛，完全失能，陳建仁竟然還可以大言不慚，大內軒說已經初具成效，顯然是沒有把人民的痛苦放在心上，不知道這是哪來的溫暖堅韌，根本就是鐵石心腸。

民眾黨團幹事長張其祿表示，民進黨總統參選人賴清德昨天說，打擊黑金詐騙需要國會過半，人民已經給民進黨7年半的時間，然而行政院從去年成立「打詐國家隊」到今年追加「打詐辦公室」，權責不清，作用不明，實際上成為「打詐足球隊」，各部會互踢責任。

張其祿認為，數位平台已經成為詐欺的溫床，但是唐鳳卻說，數位部的主要職責是推動數位發展，而不是進行監管，好像跟他沒有直接關係，完全就是在互踢皮球，相關部會踢來踢去，這就是標準的多個和尚沒水喝。

張其祿也說，數位部成立一周年無明顯實績，本部國外旅費卻高達1408萬元，出國考察、開會共23次，預計出國天數共609天，平均每天1.7人在國外，因而被嘲諷為「出差部」，數字會說話，完全都是失靈，搞出今天國人要承受詐騙苦果。