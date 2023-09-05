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再跟侯友宜健保政策? 陳建仁：不壓縮弱勢照顧下做研議

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁（中）。記者劉宛琳／攝影
行政院長陳建仁（中）。記者劉宛琳／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今天提出65歲以上健保補助加碼，排富後補助老人健保免費等政策，估財源要增加160億；侯還批蔡政府近來對他的政策拿香跟拜，必須提出來源，否則就是抄襲。對此，行政院長陳建仁今天表示，侯市長提出看法以後，他會請衛福部在遵守財政紀律，不要壓縮到弱勢團體照顧的經費外作研議。

陳建仁表示，政府對於老人健康的照顧一向不分藍綠，大家一起來努力，中央、地方就是必須要來合作。

陳建仁舉例，65歲以上老人健保補助的部分，其實六都還有一些縣市都已經在實施，「並不是首創」，實際上，藍綠縣市都已經在進行。陳說明，政府對於老人健康和生活的照顧一向不遺餘力，例如明年編列的社福預算就高達790多億，就是要提供更好的社福照顧給各個年齡層的人。

陳建仁說，侯市長提出看法以後，他認為政府需要相當的研議，他會請衛福部就遵守財政紀律、不要壓縮到弱勢團體照顧的經費外，研議如何使得老人健保的經費，讓他們得到更好的照顧。他希望每一位老人家都可以長長久久活到老，健健康康過晚年，既能享受長照的福址，也能在經濟生活上有所照顧。

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