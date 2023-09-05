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民進黨控抹黑造謠喊告 王鴻薇回嗆「要告就來」：早被看穿是紙老虎

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

民進黨今舉行記者會，控國民黨包含立委王鴻薇等人造謠攻擊，已涉及違法。國民黨立委王鴻薇反嗆，民進黨要告就來，民進黨想以訴訟阻止監督的策略，早就被看穿是紙老虎。

民進黨發言人暨立委林楚茵、賴清德競辦發言人戴瑋姍及台北市立委參選人謝佩芬、律師許渝澤今舉行記者會，控國民黨、民眾黨自去年疫苗抹黑到今年綠能、前瞻、進口蛋等議題，為攻擊民進黨、摧毀政府信任，造謠恐已涉法。

王鴻薇說，民進黨身為執政黨，面對在野立委、人民質疑前瞻、綠能、學倫以及政府各項弊案，拒絕面對問題，選擇攻擊提出問題的人，竟然出動黨公職人員召開記者會，記者會毫無實質內容，浪費社會資源只為貼單一候選人標籤，簡直是把心虛兩個貼在臉上，或許是賴清德最新民調重挫7%壓力使然，也可能是當人民看透綠能、前瞻等真相，影響到民進黨重要金主，讓民進黨使用這種下三濫手法，更把這個政黨的荒謬盡顯無遺。

王鴻薇指出，民進黨選擇攻擊她等，還煞有其事請律師助拳，滿嘴可能涉法，告都不敢告，她敬告民進黨，她過去揭發各項弊端，這樣毫無意義的威嚇手法，沒有辦法阻止她，民進黨要告就來。她要提醒民進黨，過去新竹市前市長林智堅、總統府秘書長林佳龍都想用訴訟阻止她揭露真相，都經過司法認證不起訴，甚至她告林智堅誣告至今還在訴訟當中，而且質疑高端、綠電等，高端、力暘能源也都喊著要告，不了了之，民進黨想以訴訟阻止監督的策略，早就被看穿是紙老虎，無論在野、一般人民都不是被民進黨嚇大的，民進黨不要再出來給人笑了。

王鴻薇進而點名林楚茵，批林過去素行不良，喊著反愛奇藝、抖音，卻被發現自拍照在立院院內開會還在看愛奇藝，顯然愛它愛得要死，更被傳出「反中是工作，抖音是生活」，過去的抖音帳號也被翻出，林不但只許州官放火，不許百姓點燈，上班這麼不認真，真的是愧對自己工作。她說，她身為中華民國立法委員執行人民託付，再怎樣也比林楚茵認真負責，林怎有臉質疑別人？

民進黨 王鴻薇 記者會 林楚茵

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