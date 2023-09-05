曝全台死亡路口 藍委籲重評估、點「道安法」修法關鍵

台灣2022年交通事故死亡人數3085人，比全國人口五倍於台灣的日本死亡人數還多，引發「行人地獄」討論。國民黨立委游毓蘭今表示，全台北中南都有被撞死「死亡路口」，應重新評估，也擔憂行政院這會期端出「道路交通安全基本法」草案成雷大雨小，主張修法應提高「道安會報」層級以及納入民間意見、交通技師檢證、國會監督機制。

游毓蘭辦公室指出，2020年新北市幸福路小貨車左轉撞死過馬路情侶；2022年12月27日台中市學士路跟英才路口，媽媽和嬰兒過斑馬線被左轉公車撞死；2023年5月8日台南市忠義路成功路口，休旅車撞死3歲過斑馬線女童；2023年7月21日，新北市中和區景平、安樂路口10天內發生2起死亡車禍。

游毓蘭表示，這些只是部分「死亡路口」，且大多沒根本性改善，過段時間，同地繼續呈現危險用路環境的狀況很常見，僅照過去的機制不夠，她呼籲應從第一線的環境資料資訊等開始紀錄，重新評估設置。

游毓蘭並指出，這和「道安法」修法關係密切，雖然政院終於提出草案，但內容仍過度仰賴執法，只是開罰在國際上已驗證無法解決問題，就像是短期「退燒藥」，無法改除病灶。

游毓蘭表示，例如行政院已有「道安會報」，但層級不夠高，仍沒法跨部會協調，一個路口或交通環境，包括號誌設施、路寬、施作若要以「安全」最為重，必仰賴跨部會決策，也不能為了方便就開路，增加不必要交會風險。

游毓蘭說，也主張道安會或相關會報，要訂立課責機制，公布目標讓國會監督，且會議也要涵蓋一定人數比例的民間團體加入，還有我國設有「交通技師」一職，有專業證照來規劃交通設置，但實務上不被重視，未來應增設交通技師簽名同意在建設的機制。