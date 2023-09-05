藍轟國慶日英文標「TAIWAN」 綠回：就是中華民國國慶

國慶籌備委員會昨舉行記者會，國慶主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，國民黨台中第四選區立委候選人廖偉翔質疑，到底是「中華民國」，還是「TAIWAN」？點名民進黨總統候選人賴清德回應。賴辦台中競總執行總幹事李天生說，誰不知道國慶日，就是指中華民國台灣的國慶？難道會是中華人民共和國的國慶？不必大驚小怪。

廖偉翔痛批，民進黨執政以來，國旗元素就不再出現在國慶主視覺裡，近年來，更把國慶日的英文偷偷置換為「Taiwan National Day」，這種偷偷摸摸的做法，就跟先前「華航正名」案，偷偷把台灣符號塞到C裡面一樣，四處小動作置換概念，卻又不敢推動正名制憲，不但自相打臉，還惹人笑話。

廖偉翔強調，賴今年大張旗鼓地說「台灣沒有宣布台獨的必要」、「沒有台獨路徑」，甚至倡議「中華民國不改名」，怎麼這次國慶日蔡政府又在搞小動作？是不是該呼籲蔡政府，不要跟他「新主張」作對？或只是賴為了騙選票的口是心非之詞？

李天生強調，中華民國台灣是個主權獨立的國家，不必宣布獨立，所以此次競選，以「顧主權」為主軸，人民當家作主，一直都是賴副總統主張，不容許絲毫質疑。