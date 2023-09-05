杜聖聰分析民調：老人家最愛賴 年輕人超愛柯

TVBS昨天公布最新民調，銘傳大學廣電系主任杜聖聰今天在臉書分析，賴「年齡層平均，老人家超愛」、柯「年輕人超愛，老人家杜爛」、侯「老人家支持，青壯年無感」、郭「支持者均勻，同溫層濃厚」。

TVBS最新民調指出，總統參選人支持度：民進黨賴清德30%、民眾黨柯文哲23%、國民黨侯友宜19%、郭台銘14％。杜聖聰質疑，柯、侯、郭支持者各擁其主，藍白郭就算能合，但各自互斥的部分居高不下，現實是「1+1+1 必然小於3」；這是數學問題，不過因為主其事者不用功，根本找不到三人合作的論述。

杜聖聰認為，若只想為了合而合，卻知其然而不知其所以然，恐怕這些人要到最後扼腕時，合流的「論述」比「利益」交換來得更重要。

杜聖聰分享賴、侯、柯、郭在各年齡層的支持度資料，發現賴在60歲以上的支持度有41%，領先侯28%、柯4%、郭10%，且這份調查中，60歲以上的受訪者最多，占了32％，因此形容賴清德「老人家超愛」。