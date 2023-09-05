【重磅快評】超思案蓋牌 徐佳青、阮昭雄沉默很反常

超思進口雞蛋疑點重重，北市議員徐巧芯在網路節目中與主持人吳子嘉對談，吳大爆關鍵操作手在巴西，超思事件並非單純補貼而是內線交易；其實，吳的說法和邱毅說法類似，邱並點出關鍵人物是巴西台商及僑委會委員長徐佳青、副委員長阮昭雄，其中徐、阮過去都曾和邱毅交手過，這次被點名卻異常沉默，讓人想到持續神隱中的林聰賢。

吳子嘉和徐巧芯在節目中大談超思進口雞蛋，徐質疑進口4千多萬顆蛋，光報關就要4億元，資本額50萬的公司如何負擔？吳表示，這筆生意一定有人居中牽線，巴西那邊有內線人頭，關鍵操作手在巴西，知道台灣要搞這個名堂，所以和陳吉仲合作，他質疑超思事件是少數人居中掌握資訊，然後控制標案。

約莫同時，前立委邱毅也在臉書質疑陳吉仲為照顧老友遺孀，把這個生意交給她，此事由新潮流主導，僑委會委員長徐佳青派副委員長阮昭雄訪問巴西，跟當地的台商取得協議，利用蛋荒找人頭賺災難財。這是英系和新潮流合作利用蛋荒機會為賴清德籌募選舉經費；賴清德出席巴拉圭新任總統就職典禮時，這位巴西台商也趕到巴拉圭向賴匯報此事。

對於邱毅的質疑，民進黨氣呼呼，昨天就抨擊邱毅散播不實謠言攻擊賴清德，相關言論觸犯刑法加重誹謗罪，已請律師團協助彙整相關犯罪證據，必要時進行法律行動，想必對吳子嘉的類似爆料，又將是回應「不排除提告」。

其實，相較於吳子嘉，邱毅的質疑似乎更具體，而且點名了徐佳青及阮昭雄，巧的是，徐、阮過去都有和邱毅交手的經驗。2011年間，當時還是立委的邱毅指控時任民進黨主席的蔡英文在行政院副院長任內推動生技新藥產業發展條例自肥，當時擔任蔡競辦發言人的徐佳青出面反駁邱故意移花接木，相關質疑子虛烏有。

2015年邱毅再指控蔡英文擔任政大法律系副教授期間非法兼差，經系務會議調查後才離開政大；當時擔任民進黨發言人的阮昭雄也站出來駁斥，指蔡英文1991年獲政大續聘，然因東吳大學新設法研所及博士班，深具意義，蔡答應東吳邀請才離開政大，後經政大挽留才改聘為兼任教授，並無非法兼職情事。

徐佳青、阮昭雄對邱毅都不陌生，超思案疑點重重，在野陣營每日數問，疑點越挖越多，儼然是2024選戰以來最具爭議的話題之一，但民進黨只讓陳吉仲一人當關，購蛋過程至今仍然蓋牌，徐佳青、阮昭雄是除了陳吉仲之外，第一批被點名的民進黨高官，但兩人卻悶不坑聲，頗為反常。

其實，超思案的最關鍵人物是畜產會董事林聰賢，但事件吵了六、七天，林一直設定靜音模式，讓人不解的是阮昭雄今年三月因在臉書貼出頭等艙機票惹議，他立馬刪文道歉，看來是愛惜羽毛之人，徐佳青也是不平則鳴之輩，這次沾惹超思購蛋風波卻能神隱不言，為何封口？讓人不免好奇。