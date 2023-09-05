中華民國國慶只剩台灣 賴士葆：賴清德出面撥亂反正

雙十國慶將至，國慶籌備委員會昨布國慶主視覺，今年國慶主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，絲毫未見中華民國。國民黨立委賴士葆今表示，副總統賴清德一再強調台灣是主權獨立的國家，現在的國名、憲法上的名字就是中華民國，要不要出面撥亂反正？

賴士葆說，蔡政府上任以來，慶祝國慶日主視覺英文都出現「TAIWAN」，這3年固定使用「TAIWAN NATIONAL DAY」，亦即台灣國慶日的名稱來昭告世界。賴清德一再強調台灣是主權獨立的國家，現在的國名、憲法上的名字就是中華民國，如今蔡政府2023年國慶日主視覺對世界宣布的名稱與之相違背，賴清德要不要出面撥亂反正為「中華民國國慶日」，以正視聽？

賴士葆表示，面對外界的質疑，行政院副院長鄭文燦說中華民國國慶、元旦，基本的定位很清楚，不會改變我們是中華民國政府的事實，主視覺可以有不同的表現。說詞狡詐就是蔡政府的DNA，大家可以倒帶想一想，事實的真相是怎樣呢？在國慶日或元旦的演說內容當中，蔡英文提到國家的名稱的次數，台灣占9成，提到中華民國的次數占1成或是更少。

賴士葆強調，這也就是賴清德所說的為了要團結台灣，蔡英文總統用「中華民國（台灣）」來稱呼國家，稱呼台灣或中華民國講給不同的族群聽。賴清德說他將來會繼續沿用蔡英文的方式來稱呼，沒有另外更改國名的情況。事實上國名已經從中華民國偷渡成為「中華民國（台灣）」 和台灣之間擺盪，中華民國沒有消失，但是已經轉化成中華民國在台灣了。