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回響／前瞻治水北市零元總統府淹水 王鴻薇：救救蔡英文

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。本報資料照片
國民黨立委王鴻薇。本報資料照片

蔡政府前瞻治水預算2500億元，首都台北市卻獲「零元補助」，逢大雨總統府、北一女等博愛特區周遭也常汪洋一片。國民黨立委王鴻薇批評蔡政府，前瞻補助對非我族類的執政縣市都非常苛刻，以這樣的補助款金額，歧視的應該是台北市。因總統府周邊逢暴雨必淹，王也喊話中央「可不可以救救蔡英文，連（淹水）這個都要視而不見。」

王鴻薇說，民進黨政府將大量前瞻資源，放在民進黨的執政縣市，包括高雄、屏東等都拿到特別多的補助，尤其屏東人口數少，拿的前瞻補助比例超高，但只要有人點出這個問題，又會被說是歧視屏東，但從這樣的補助款金額看，被歧視的應該是台北市才對。

本報今天報導，蔡政府前瞻治水預算2500億元，首都台北市卻獲「零元補助」，不過因台北市近年時雨量動輒上百毫米，每逢大雨總統府、北一女等博愛特區周遭常汪洋一片。北市府正研議「2030防洪計畫」，擬提升雨水下水道排水標準，從現有78點8毫米提高到88點8毫米，預算高達上百億元，全由北市自籌支出。

王鴻薇說，從前瞻補助經費看，民進黨的前瞻補助，對非我族類的執政縣市，補助都非常低，這次的治水預算，後三名都是非民進黨執政縣市，並且台北市補助零，竟是以台北市財政狀況好為理由，儘管中央投入大量前瞻預算補助，但台北市爭取卻都非常困難。

王鴻薇提到，面對極端氣候，台北市這幾年暴雨頻率高，尤其每年幾乎都有超過一百毫米以上的時雨量，尤其易淹水的區域包括總統府周邊，呼籲民進黨政府可不可以救救蔡英文，不要連這個都要視而不見，只會說台北市有錢，要台北市自己去籌款。

北市 民進黨 總統府

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