亞運倒數！賴清德：選手站上賽場是國家力量凝聚最大時

杭州亞運倒數18天！副總統賴清德今天到國家運動訓練中心，視察國家培訓隊備戰2022杭州亞運及2024巴黎奧運情形。他表示，「選手的傑出表現，是得到台灣不分族群、不分黨派、不分地域的支持。」當選手站在國際賽場上，是國家力量凝聚最大的時候，這對台灣社會太重要了！

此次杭州亞運，台灣將派出521名選手、參加田徑等33種運動競賽。蔡英文總統將於9月16日到國訓中心授旗，安排選手搭10航班赴杭州，選手、教練優先安排商務艙，以豪華經濟艙補充。

賴清德表示，2018擔任行政院長時到國訓中心，聽取選手和教練反映許多問題，回去商討陸續改善，像出國參賽搭機的舒適度，黃金計畫、優秀選手輔導辦法也看到成效，另外並協助職訓與勞保事項，就是希望選手們能無後顧之憂的為國爭光。

「選手的傑出表現，得到台灣不分族群、不分黨派、不分地域的支持。」賴清德說，當選手站在國際賽場上，是國家力量凝聚最大的時候，這對台灣社會太重要了！也因為選手的傑出表現，吸引國人學習與效法，雖然可能不會成為選手，但會養成運動的習慣，協助政府推廣全民運動。選手對國家的貢獻，不是只有獎牌，背後還有更多意義。

國訓中心執行長李文彬簡報，國家在選手待遇與照護方面，已訂定輔導優秀退役選手轉任運動教練實施計畫，奧運年結束聘用70名，亞運年結束聘用30名，109至111年累計錄取81名運動教練，其中41位保留資格持續擔任國家培訓隊教練或選手，40人派駐至基層學校服務。國訓中心也成立附設職業訓練所，今年1月7日成立新投保單位，為進訓選手投保勞保，可計入勞保年金的年資及相關給付申請，並享有職業災害保險的保障。