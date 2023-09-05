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援助烏克蘭預算砍半？ 外交部：依規劃明年為戰後重建

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
烏克蘭頓內次克前線附近一處遭砲襲損毀的建築。（歐新社）
烏克蘭頓內次克前線附近一處遭砲襲損毀的建築。（歐新社）

俄烏戰爭戰火延續，我國今年度編列18億元援助烏克蘭，但明年度預算則砍半，只剩9億元。對此，外交部澄清表示，外交部原來就規劃兩年度援助烏克蘭總額27億元，明年度援助烏克蘭將以戰後重建為重點，不過未來也將戰爭情勢發展及烏國重建需求與國際援助計畫等因素，調整預算。

外交部今舉行例行記者會。針對外交部日前公布113年度預算，其中援助烏克蘭的經費從今年度編列18億元，減為9億元，外交部發言人劉永健表示，台灣與烏克蘭同為站在對抗威權政權擴張最前線的國家，自俄烏戰爭爆發以來，我國持續與理念相近國家共同支持烏克蘭、提供烏克蘭人道援助，並且規劃協助烏克蘭戰後重建。

他指出，外交部自去年起即初步以兩年為期規劃援烏預算，112年及113年兩年共編列新台幣27億元，佔外交部兩年度援外預算近十分之一，今年度為協助烏國難民收容安置，透過烏克蘭鄰國提供援助，故預算需求較高，明年外交部的援烏重點將聚焦於戰後重建，未來將視俄烏戰爭情勢發展及烏國重建需求與國際援助計畫等因素，調整外交部預算需求。

外交部 烏克蘭 俄烏戰爭

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