竹市人事昨大地震 高虹安今訪日本岡山市長為了這件事

新竹市長高虹安昨宣布副市長蔡麗清等人事異動後，高虹安今率市府訪團與新竹市議員一同造訪日本岡山市，慶祝新竹市與岡山市締結姊妹市20周年。高虹安率團拜會岡山市長大森雅夫、岡山市議會議長田口裕士及岡山市新竹市友好都市議員連盟會長二嶋宣人，針對未來交流作項目展開對談，盼兩市攜手邁向下一個20年。

高虹安表示，兩市於2003年締結至今已歷經20個年頭，對彼此是非常難能可貴的歲月，兩市在教育、文藝、產業、觀光上皆有密切的交流軌跡，包含學生寄宿家庭活動、岡山市親善訪問團、兩市職員派遣交流等活動；為慶祝20周年慶，竹市府訪問團此行特別搭乘今年恢復岡山往返桃園的直航班機，以表達兩市親密情誼。

高虹安說，今年8月岡山市學生交流團來訪竹市進行寄宿家庭活動，回想3月視訊時向大森市長承諾將以最高規格迎接岡山市的學生們，為此安排一系列精采行程，包含帶領學生們參觀新竹市老街，認識新竹在地文化；體驗新竹特產的「玻璃工坊」及參訪竹科園區「台積電創新館」，讓兩地青少年深度認識彼此城市的文化底蘊與科技成就，充分拓展國際視野。

高虹安提到，今年11月新竹市文化局也將率領「欣蕾舞蹈團」前往日本參加「2023岡山市藝術節」，為兩市20周年慶增添光彩，屆時希望大家能到場欣賞並給予支持與鼓勵。

「早安，我是岡山市長大森。」大森市長首先用流利的中文熱情歡迎竹市訪團，他說，今年3月與高虹安視訊會談時提到，請百忙之中一定要前來岡山，此願望在今日實現岡山市府團隊們都欣喜萬分。

大森說，近年因疫情重創全球，很高興在疫情趨緩後兩市恢復既有的交流活動，尤其姊妹市締結20周年更是重要的交流里程碑，今年11月將率領「岡山市議會暨岡山市民親善訪問團」回訪新竹市，相信未來雙方互動只會更加緊密與深化，祝褔竹市訪團此行愉快順利。

岡山市議會議長田口裕士表示，很榮幸能參與到兩市20年的重要里程碑，兩市透過長年不斷交流合作，深化彼此友誼，「這些碩果累累的成果是岡山市不可取代的財富」。未來岡山市政府的新大廈將融合現代與古典之美，與新竹市州廳有異曲同工之妙，歡迎落成之後竹市訪團可以再度來訪岡山市。

民政處表示，岡山市與新竹市締結姊妹市迄今已有20年之久，無論是行政、教育、體育、觀光及藝術等各項領域中，皆是竹市交流最頻繁的姊妹市，包括辦理交換學生寄宿家庭訪問、岡山市民親善訪問團及交換職員等諸多交流活動。